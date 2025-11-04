أحمد موسى: حملات ممنهجة استهدفت المتحف الكبير والشعب أجهضتها

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك إقبال عبر مسبوق دخول المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن :"مبروك للشعب المصري على افتتاح المتحف المصري".

واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن فخورة بمشهد الإقبال الكبير على المتحف وهذا الإقبال غير مسبوق، متابعا أن هذه الفرحة تجعلني ابكي من الفرح.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن حملات ممنهجة استهدفت المتحف المصري الكبير، والشعب المصري أجهض كل حملات التشويش.

واشار الإعلامي أحمد موسى، الى أن مصر لا تريد الا الخير والسلام والأمان.







