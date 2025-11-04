جوتيريش: أدعو إلى وقف فوري للحرب في السودان

دعا الامين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فوري للحرب في السودان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال جوتيريش: “يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين في السودان دون عوائق”.

وأضاف جوتيريش:" يجب وقف تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان".

وتابع جوتيريش: “أدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب”.

وفي وقت سابق، أكدت شبكة أطباء السودان متابعتها بقلق ما يجري في مدينة بارا بولاية شمال كردفان من جرائم مروّعة ترتكبها الدعم السريع بحق المدنيين العزّل.

وقالت شبكة أطباء السودان في بيان لها : عشرات الجثث مكدسة داخل المنازل في مدينة بارا بولاية شمال كردفان بعد أن منع ميليشيات الدعم السريع ذوي الضحايا من دفنهم.

كما طالبت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والجاد لوقف انتهاكات الدعم السريع في مدينة بارا بولاية شمال كردفان وفتح ممرات آمنة للمدنيين.