أحمد موسى: 2 مليار مشاهده للمتحف المصري الكبير في كل العالم و400 قناة نقلت

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن 2 مليار مشاهده للمتحف المصري الكبير في كل العالم، مضيفا أن

400 قناه تلفزيونية حول العالم نقلت حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر دوله عظيمه والمتحف المصري الكبير حديث العالم، متابعا أن مصر أول دولة في التاريخ، والعالم كله ينظر لمصر بفخر وحب.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير قبلة السياح من كل دول العالم، قاعاتها متحف المصري الكبير مميزة مختلفة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن كل السياح يريدون التقاط الصور مع الملك توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير.









