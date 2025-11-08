3.5 مليار دولار نقدا و15% من الأرباح.. أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مشروع علم الروم

علق الإعلامي أحمد موسى، على الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر لتطوير منطقة علم الروم في مطروح.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعد شهر من الآن سيدخل البنك المركزي المصري 3.5 مليار دولار نقدا ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أي أرباح لشركة الديار القطرية في مشروع علم الروم لينا فيها 15 % من صافي الأرباح ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر سوف تأخد حصة عينية من مشروع علم الروم بعوائد تصل لـ 1.8 مليار دولار “، مضيفا:” هيتعمل مراكز تسوق عالمية وميناء لليخوت و4500 غرفة فندقية جديدة".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" قطر سوف تعمل على عدة مراحل على مدار 15 سنة في مشروع تطوير وتنمية علم الروم بمطروح".