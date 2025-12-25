قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
تعليمات عاجلة للمدارس بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026

تلقت المدارس تعليمات عاجلة من لجان النظام والمراقبة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026 ، وشملت هذه التعليمات ما يلي :

  •  التنبيه مشددا على مراجعة الاسم والرقم القومي طبقا لشهادة الميلاد مع تقديم إقرار معتمد من المدرسة بمراجعة البيانات ومسئوليتها عن صحتها
  •  في حالة وجود تشابه بالاسم حتى الاسم الرابع يجب إضافة الاسم الخامس
  •  الصور الشخصية الخاصة بالطلاب يطبع عليها الاسم رباعي والرقم القومي
  •  مطلوب 3 صور شخصية (احداها على الجزء الخاص بتحقيق الشخصية الموجودة بالاستمارة الالكترونية وتعتمد + صورتين يتم تدبيسهما بشهادة ميلاد الطالب )
  •  طابع المشروعات التعليمية فئة 10 جنيهات يظل بالمدرسة حتى ورود استمارة نجاح الطالب في نهاية العم ويتم لصق الطابع عليها
  •  احضار ورقة طباعة 80 جرام بعدد طلاب المدرسة واضافة 10% زيادة وذلك ليتم طباعة استمارة النجاح عليها بالكنترول بدلا من تصويرها فارغة بالمدرسة حيث الاستمارة تطبق إلكترونيا هذا العام
  •  في نهاية العام وعند ورود استمارات النجاح للمدرسة يتم اعتماد صورة الطالب بختم الشعار في الوجه فقط ولصق طابع المشروعات فئة 10 جنيهات

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة في إطار حرص الوزارة على استيفاء مستندات التقدم للامتحان ومنها؛ استمارة التقدم الالكترونية، وسداد رسوم الامتحان إلكترونياً، عن طريق المنافذ المحددة واستكمالا للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة كافة المستندات الخاصة بـ استمارة الشهادة الإعدادية 2026 ( شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي (نظامي / منازل)  والإعدادية المهنية، والمكفوفين وضعاف البصر، الشهادات الدولية (المواد القومية)

حيث قررت وزارة التربية والتعليم  إيماء للإستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادةالإعدادية 2026 ( شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي للعام الدراسي 2026 ما يلي :

  •  التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2026 ( شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي) بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي (۲۰۲٦/٢٠٢٥) من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg ) ، وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة (الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب) (office 365.emis.gov.eg) وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

 

  •   في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطالب ، والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة نفس الصور المطبوعة علي الاستمارة ومطابقة للمواصفات المقررة.
  •  التنبيه على المدارس بمراجعة استمارة الشهادة الإعدادية الخاصة بالتقدم الإلكترونية ، والتي تُسلم لهم عن طريق الطالب ، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية للطالب
  •  تقوم المدارس بطباعة كشوف " 12 د" الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة .
    1 يناير أخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه قد تم إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 الإلكترونية من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحان بداية من يوم الأربعاء 10 ديسمبر الجارى حتى 1 يناير 2026.

