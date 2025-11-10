توروب: كنت أعرف صعوبة لقاء الزمالك والتتويج ببطولة السوبر مع الأهلي أفضل حدث في حياتي مؤخرا

كشف الإعلامي أحمد حسن تصريحات الدنماركي بيس توروب بعد البطولة الأولي مع النادي الأهلي عقب توليه القيادة الفنية للفريق الأول بعد تحقيق الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال توروب :"كنت أعرف صعوبة لقاء الزمالك وأفضل ما حدث لي في أخر فترة بحياتي هو التتويج ببطولة السوبر

مع الأهلي".

حقق الدنماركي بيس توروب البطولة الأولي مع النادي الأهلي عقب توليه القيادة الفنية للفريق الأول عقب تحقيق الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في نهائي كأس السوبر المصري

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 9، ولكن محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أبعدها ببراعة إلى ركنية.

ونفذت ركلة ركنية لصالح الأهلي من الجهة اليمنى، نفذها أحمد سيد زيزو عبر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أليو ديانج بتسديدة رأسية ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 10.