احذر.. نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة تعرضك للحبس 5 سنوات
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025
رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين
ترامب يسجّل سابقة تاريخية بحضوره مباراة بدوري كرة القدم.. فيديو
متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها
الشرع: سوريا حققت إنجازات دبلوماسية ملموسة خلال 11 شهرا
يزيد الرزق وينجيك من أعدائك.. النبي أوصى بهذا العمل
يحملان مئات الركاب.. غرق قارب للمهاجرين وفقدان آخر قبالة سواحل ماليزيا
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
تباينا عالميا واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 10-11-2025
13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها
توك شو

عصام شلتوت: دربي الأهلي والزمالك من أفضل 10 مباريات في العالم

محمد البدوي

قال الناقد الرياضي عصام شلتوت إن دربي الأهلي والزمالك من أفضل 10 مباريات في العالم.

المسؤولية الكاملة عن الخسارة

وأكد عصام شلتوت، أن الزمالك لعب بمستوى جيد وفق إمكانياته الحالية، مشيرًا إلى أن الفريق لا يملك بدائل كافية أو "قطع غيار"، لكنه قدم كل ما لديه خلال المباراة، موضحًا أن مدرب الزمالك أحمد عبدالرؤوف قدم أفضل ما لديه، مؤكدًا أنه لا يصح تحميله المسؤولية الكاملة عن الخسارة.

وأشار عصام شلتوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المدرب الحالي للزمالك يمتلك خامة كبيرة وقوية وقابل للتطوير، موضحًا أن استمراره في الإدارة الفنية للفريق أمر ضروري رغم المشاكل العديدة التي يعاني منها النادي في الوقت الراهن.

ونوه عصام شلتوت، بأن المباراة كانت قوية جدًا وممتعة، معبرًا عن ارتياحه للمستوى الذي قدمه الفريقان، مؤكدًا أن مواجهة الأهلي والزمالك تثبت أن الكرة المصرية في حالة جيدة.

وعن موقف زيزو خلال المباراة، أشار عصام شلتوت إلى أن زيزو خالف البروتوكول بعدم مصافحة هشام نصر، لكنه تحمل الكثير من المضايقات والهتافات من جماهير الزمالك، مؤكدًا: "ما كان له أبدًا أن يتصرف بهذه الطريقة، ولا يجب أن يكررها"، موضحًا أن إدارة الأهلي من المرجح أن توجه اللوم ولفت النظر لزيزو بسبب هذا التصرف.

الأهلي والزمالك الأهلي عصام شلتوت دربي الأهلي والزمالك الزمالك مدرب الزمالك

