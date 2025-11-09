وليد صلاح الدين يكشف حصيلة مبارياته مع الفريق منذ توليه المنصب

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن حصيلة مبارياته مع الفريق منذ توليه المنصب، موضحًا أن الفريق خاض 12 مباراة حقق خلالها 9 انتصارات و3 تعادلات، بالإضافة إلى الفوز ببطولة.

الهدف الأول في المباريات

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أشار صلاح الدين إلى أن الأهلي بدأ يقدم كرة هادئة ومنظمة بعد تسجيل الهدف الأول في المباريات، متمنيًا أن يستمر الأداء المتميز في المباريات القادمة.

وأضاف أن تحليلات النقاد أظهرت أن الأهلي كان الأكثر استحواذًا في جميع مبارياته، وأن التعادلات جاءت بسبب قلة التوفيق وليس تراجع الأداء.

وأكد مدير الكرة أن الأهلي قدم لفتة رياضية طيبة خلال مواجهة الزمالك، حيث أقام الفريق ممر شرفي للاعبي الفريق المنافس، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيجتمعون مجددًا في معسكر المنتخب الوطني خلال الأيام المقبلة.