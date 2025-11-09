قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي
فاروق جعفر: أعظم شيء في مباراة السوبر الجماهير .. بجد كانت حاجة تشرف
روما يفوز على أودينيزي بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي
أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان
120 لاعبا شاركوا في فوز الأهلي بـ16 لقبا عبر 20 نسخة من كأس السوبر المصري
استقالة المدير العام لـ BBC بسبب خطاب للرئيس الأمريكي
أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية
أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية
أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة
أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي
توك شو

أحمد موسى يكشف عن احتياطي مصر من الثوريوم.. ويؤكد : في الطريق لتصبح الأولى عالميًا

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، عن تفاصيل مهمة بشأن المعادن النادرة، مشيرًا إلى أن العالم يتنافس بقوة على الحصول على 13 معدنًا نادرًا، من بينها الثوريوم، الذي يعد أحد المعادن الاستراتيجية المهمة في العالم.

 المرتبة الخامسة عالميًا

وأشار موسى إلى أن مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في امتلاك الثوريوم، بعد الهند والبرازيل وأستراليا والولايات المتحدة، موضحًا أن الاحتياطي العالمي من الثوريوم يبلغ نحو 6 ملايين طن، بينما تمتلك مصر 325 ألف طن منه، ويتم رصد هذه الاحتياطيات باستخدام طائرات حديثة لتحديد توزيعها في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

 اكتشاف كميات إضافية

وأكد موسى أن اكتشاف كميات إضافية من الثوريوم قد يضع مصر في المركز الأول عالميًا من حيث امتلاك هذا المعدن النادر، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل بشريات سارة للمصريين، مشيرًا إلى أنه تم أخذ عينات لتحضير ما يعرف بـ"الكعكة الصفراء"، على غرار ما يتم مع اليورانيوم.

وأضاف أن العمل في هذا الملف يتم بدعم رئاسي هائل، لما له من تأثير كبير على تقدم مصر في مجال الطاقة والمعادن الاستراتيجية، مشيرًا إلى اتفاق مصر مع روسيا لتزويدها باليورانيوم، وأن هناك اهتمامًا عالميًا بمفاعلات تعمل بالثوريوم، حيث تمتلك الهند مفاعلين بالفعل، بينما تعمل الصين على إنشاء مفاعل يعمل بالثوريوم حاليًا.

وأوضح موسى أن المعادن النادرة تُعد بالجرام وليس بالطن، وتستخدم في صناعات دقيقة مثل أشباه الموصلات، مع وجود منافسات شديدة بين الدول عليها، نظرًا لندرتها وقيمتها العالية.

واختتم موسى تصريحاته بالقول: "الثوريوم موجود في أكثر من منطقة بمصر، لكن الجزء الأكبر في منطقة واحدة. وبفضل جهود رجال مصر وعلمائها وخبرائها، سننتقل قريبًا من المركز الخامس إلى الأول عالميًا".

الثوريوم الهند والبرازيل اليورانيوم أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى

