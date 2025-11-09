أحمد موسى: توقعت فوز الأهلي بهدفين في السوبر.. وزيزو وبن شرقي أثبتا قيمتهما

عبَّر الإعلامي أحمد موسى عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به النادي الأهلي الليلة أمام الزمالك في السوير المصري، والتي حسمها لصالحه بهدفين نظيفين، مؤكدًا أنه كان واثقًا من تحقيق الفوز قبل صافرة البداية.

وقال موسى، خلال حلقته في برنامج “على مسؤوليتي” عبر قناة صدى البلد، إنه تنبأ بنتيجة اللقاء مسبقًا، موضحًا: “قبل الماتش زملائي سألوني عن التوقع؟، قلت لهم الأهلي هيكسب 2-0، وفعلاً النتيجة جات زي ما توقعت بعد ما رجعت من العُمرة، والحمد لله على التوفيق”.

وأشار موسى إلى أن المباراة شهدت الظهور الأول للثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي بقميص الأهلي، مشيدًا بالأداء الذي قدماه، وأنهما تركا انطباعًا قويًا منذ الدقائق الأولى: “زيزو وبن شرقي أثبتا إن كل جنيه اتدفع فيهم في مكانه".

واختتم موسى حديثه بالتأكيد أن روح الفريق وجهازه الفني تبشر بموسم قوي، مشيرًا إلى أن الأهلي يسير بثقة نحو تحقيق المزيد من البطولات وإسعاد جماهيره في مصر وخارجها.