فريق عظيم.. ماذا قال جونيور آجاي بعد تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري

وجه النيجيري جونيور آجاي نجم النادي الأهلي السابق التهنئة إلي القلعة الحمراء عقب التتويج بلقب بطولة كأس السوبر المصري بعدما تغلب مساء أمس الأحد علي غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعت بينهما علي ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات.

ونشر النيجيري جونيور آجاي عبر الصفحة الشخصية صورة له بقميص النادي الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ودون عبارة: فريق عظيم.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب باللقب السادس عشر في تاريخه من بطولة السوبر المصري وذلك بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين نظيفين مساء أمس الأحد في الإمارات.

أحرز ثنائية النادي الأهلي في شباك نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري المغربي أشرف بن شرقي ومروان عطية.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر والخامس علي التوالي في تاريخه.

وتعتبر بطولة كأس السوبر المصري أول لقب يتوج به الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منذ التعاقد معه مؤخرا.

ونجح الدانماركي ييس توروب علي نهج ثنائي مدربي الأهلي السابقين فايلر وكولر في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر المصري في أول إختبار يجتازه المدربين الأجانب في القلعة الحمراء.

البداية كانت من السويسري رينيه فايلر والذي حصد لقب بطولة كأس السوبر المصري عام 2019 مع المارد الأحمر أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك ليكون التتويج الأول للمدرب السويسري.

فيما توج السويسري مارسيل كولر أيضا بلقب بطولة كأس السوبر المصري في أول الألقاب مع الأهلي في عام 2022 أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك أيضا في بداية مسيرته قبل أن يتوج به من جديد عام 2024 أمام الفارس الأبيض.

الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي سار على خطى الثنائي بالتتويج بالسوبر في حصد أول الألقاب.





وحصد الأهلي لقبه السادس عشر في تاريخه بعد فوز تاريخي على حساب الزمالك ليحتفظ المارد الأحمر باللقب خمس سنوات متتالية.

وحصل أحمد سيد زيزو نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على جائزة رجل المباراة في نهائي كأس السوبر المصري أمام فريق الزمالك بعدما ساهم في تسجيل هدف المارد الأحمر الأول عقب تمريرة أرسلها إلى المغربي أشرف بن شرقي.