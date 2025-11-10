قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فريق عظيم.. ماذا قال جونيور آجاي بعد تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري

جونيور آجاي
جونيور آجاي
يسري غازي

وجه النيجيري جونيور آجاي نجم النادي الأهلي السابق التهنئة إلي القلعة الحمراء عقب التتويج بلقب بطولة كأس السوبر المصري بعدما تغلب مساء أمس الأحد علي غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعت بينهما علي ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات.

ونشر النيجيري جونيور آجاي عبر الصفحة الشخصية صورة له بقميص النادي الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ودون عبارة: فريق عظيم.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب باللقب السادس عشر في تاريخه من بطولة السوبر المصري وذلك بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين نظيفين مساء أمس الأحد في الإمارات.

أحرز ثنائية النادي الأهلي في شباك نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري المغربي أشرف بن شرقي ومروان عطية.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر والخامس علي التوالي في تاريخه.

وتعتبر بطولة كأس السوبر المصري أول لقب يتوج به الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منذ التعاقد معه مؤخرا.

ونجح الدانماركي ييس توروب علي نهج ثنائي مدربي الأهلي السابقين فايلر وكولر في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر المصري في أول إختبار يجتازه المدربين الأجانب في القلعة الحمراء.

البداية كانت من السويسري رينيه فايلر والذي حصد لقب بطولة كأس السوبر المصري عام 2019 مع المارد الأحمر أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك ليكون التتويج الأول للمدرب السويسري.

فيما توج السويسري مارسيل كولر أيضا بلقب بطولة كأس السوبر المصري في أول الألقاب مع الأهلي في عام 2022 أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك أيضا في بداية مسيرته قبل أن يتوج به من جديد عام 2024 أمام الفارس الأبيض.

الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي سار على خطى الثنائي بالتتويج بالسوبر في حصد أول الألقاب.



وحصد الأهلي لقبه السادس عشر في تاريخه بعد فوز تاريخي على حساب الزمالك ليحتفظ المارد الأحمر باللقب خمس سنوات متتالية.

وحصل أحمد سيد زيزو نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على جائزة رجل المباراة في نهائي كأس السوبر المصري أمام فريق الزمالك بعدما ساهم في تسجيل هدف المارد الأحمر الأول عقب تمريرة أرسلها إلى المغربي أشرف بن شرقي.

الأهلي جونيور آجاي الزمالك السوبر توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

قبل الراحة.. إقبال كثيف من الناخبين على لجان مجلس النواب بالطالبية والعمرانية

أمل مبدي

الاتحاد الدولي "فيرتوس" يكرِّم أمل مبدي ويشيد بدورها الرائد في دعم رياضة الإعاقات الذهنية

الرماية

العاصمة الجديدة تواصل تألقها في اليوم الخامس من بطولة العالم للرماية بمشاركة أبطال من مختلف القارات

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد