ضبط مناديا سيارات أجبرا شخصا على دفع مبالغ مالية نظير الركن بقصر النيل

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ، تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين لإجباره على دفع مبلغ مالى دون وجه حق نظير توقف سيارته بمنطقة قصر النيل بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة ( مناديا سيارات - مقيمان بمحافظتى "الجيزة، المنوفية")، وبمواجهتهما قررا بحدوث مشادة كلامية بينهما والقائم على النشر ، بسبب الخلاف حول دفع مبلغ مالى نظير توقف سيارته بمنطقة قصر النيل بالقاهرة ، وأضافا بأنهما مستأجرى ساحة إنتظار السيارات من الجهات المعنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.