ليس زيزو.. شوبير يكشف عن أفضل لاعب في مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رأيه بشأن أفضل لاعب في مصر في الوقت الحالي.

وتوج الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري 2025، بعد الفوز على الزمالك 2-0، في المباراة النهائية، أمس الأحد.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “لو عملنا استفتاء دلوقتي عن أفضل لاعب في مصر، الناس هتروح لزيزو، لكن أنا هقول مروان عطية”.

وأضاف: "مروان عطية هايل جدًا، وده لا يقلل من زيزو، بالعكس أنا امبارح احترمته جدًا لأنه لاعب محترف بمعنى الكلمة".

سبب التحسن الدفاعي للأهلي

وتابع: “كله عمال يقول إن الدفاع اتظبط، والسبب في كده إن أشرف بن شرقي وتريزيجيه وزيزو وجرايشار بيرجعوا يدافعوا، لكن أهم اتنين في المنظومة دي هما أليو ديانج ومروان عطية”.

وأشار: “أليو ديانج ده جوهرة سمراء، فلازم تديله وضعه وحقه، أنا بستغرب جدًا، لأنه لاعب مش بيعمل مشاكل، وبيسمع تعليمات المدرب، ومش بيعمل أزمات، فبالتالي لاعب زي ده لازم تشيله في عينك، لأنه مهم جدًا”.