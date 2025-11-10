قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشؤون النيابية: التحول الرقمي في الانتخابات يعكس تطور الدولة المصرية الحديثة
أحمد سعد يهاجم ماجدة خير الله بعد انتقادها له: لازم ندي أمل للناس
رغم وفاة شقيقه.. رئيس لجنة بالفيوم يرفض ترك مكانه فى الإشراف على العملية الانتخابية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بلجنة هشام شتا في الهرم
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
قنا .. مفتى الجمهورية يحذر من مخاطر الشائعات خلال ندوة بأكاديمية المعلمين
رياضة

ليس زيزو.. شوبير يكشف عن أفضل لاعب في مصر

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رأيه بشأن أفضل لاعب في مصر في الوقت الحالي.

وتوج الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري 2025، بعد الفوز على الزمالك 2-0، في المباراة النهائية، أمس الأحد.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “لو عملنا استفتاء دلوقتي عن أفضل لاعب في مصر، الناس هتروح لزيزو، لكن أنا هقول مروان عطية”.

وأضاف: "مروان عطية هايل جدًا، وده لا يقلل من زيزو، بالعكس أنا امبارح احترمته جدًا لأنه لاعب محترف بمعنى الكلمة".

سبب التحسن الدفاعي للأهلي

وتابع: “كله عمال يقول إن الدفاع اتظبط، والسبب في كده إن أشرف بن شرقي وتريزيجيه وزيزو وجرايشار بيرجعوا يدافعوا، لكن أهم اتنين في المنظومة دي هما أليو ديانج ومروان عطية”.

وأشار: “أليو ديانج ده جوهرة سمراء، فلازم تديله وضعه وحقه، أنا بستغرب جدًا، لأنه لاعب مش بيعمل مشاكل، وبيسمع تعليمات المدرب، ومش بيعمل أزمات، فبالتالي لاعب زي ده لازم تشيله في عينك، لأنه مهم جدًا”.

شوبير أفضل لاعب في مصر الأهلي زيزو مروان عطية

