الاتحاد الدولي "فيرتوس" يكرِّم أمل مبدي ويشيد بدورها الرائد في دعم رياضة الإعاقات الذهنية

في لفتة تقدير وعرفان، قامت روبين سميث، الرئيسة المنتخبة حديثًا للاتحاد الدولي لذوي الإعاقات الذهنية (Virtus)، بتكريم المهندسة أمل مبدي، رئيسة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، تقديرًا لدورها البارز وجهودها المتميزة خلال فترتي عضويتها بالاتحاد الدولي على مدار ثماني سنوات متواصلة.

جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية "فيرتوس" التي أقيمت خلال يومي 8 و 9 نوفمبر بالقاهرة.

وأعربت روبين سميث، خلال كلمتها، عن تقديرها العميق للمهندسة أمل مبدي، مؤكدة أنها لم تكن مجرد زميلة في العمل، بل صديقة وأخت عزيزة، تربطها بها علاقة إنسانية ومهنية استثنائية. وقالت:

"أمل ليست فقط قائدة ناجحة، بل امرأة ملهمة تعمل بقلبها وعقلها من أجل خدمة الرياضة والرياضيين من ذوي الإعاقات الذهنية، لقد كانت دائمًا مثالًا للعطاء والإخلاص والتفاني."

وأضافت سميث أن أمل مبدي وفريقها في الاتحاد المصري قدموا نموذجًا مشرفًا في التنظيم والإدارة خلال استضافة بطولة العالم لتنس الطاولة لذوي الإعاقات الذهنية 2025، والتي تُعد أول حدث دولي للاتحاد (Virtus) يُقام في مصر. وافريقيا، وأشارت إلى أن البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس سواء من حيث التنظيم أو الأجواء الإيجابية التي سادت بين الوفود المشاركة.

وتابعت رئيسة "فيرتوس" حديثها قائلة:

"لقد كان تنظيم مصر لهذه البطولة حدثًا استثنائيًا يعكس كرم الضيافة المصري وروح التعاون والمحبة التي يتمتع بها هذا الشعب الرائع. أمل وفريقها كانوا مثالًا في الترحيب، والكل شعر وكأنه في بيته."

وأشادت سميث بروح التعاون والتفاني التي ظهرت في عمل اللجنة المنظمة المصرية، مؤكدة أن هذا النجاح الكبير يعزز من مكانة مصر الدولية كوجهة رئيسية لاستضافة البطولات العالمية الخاصة برياضات ذوي الإعاقات الذهنية.

واختتمت الرئيسة الدولية كلمتها بتوجيه الشكر لوزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، مؤكدة أن مصر تمتلك طاقات بشرية وتنظيمية قادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية، وأن الاتحاد الدولي فخور بشراكته مع مصر والاتحاد المصري بقيادة المهندسة أمل مبدي موضحة أن التعاون سيزداد خلال الفترة المقبلة استعداداً لاستضافة مصر لدورة الألعاب العالمية فيرتوس 2027.

وانطلقت أمس السبت الموافق 8 نوفمبر 2025 اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية "فيرتوس" بكلمة ترحيب عبر الفيديو كونفرنس من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يتواجد في المملكة العربية السعودية.

وفي بداية الاجتماعات قدمت المهندسة أمل مبدى عرض عن استعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب العالمية فيرتوس 2027 حيث قامت بعرض للملاعب والفنادق التي ستستضيف البطولة والذي حاز على اعجاب جميع الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

وكان وفد من الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية مكون من 57 دولة قد قام بالأمس بجولة تفقدية للملاعب المقرر استضافتها لدورة الالعاب العالمية في 2027 وعبروا خلال زيارتهم عن اعجابهم بالمنشآت الرياضية في مصر التي تعد على أعلى مستوى من الجودة.