أحمد شوبير يعلق على تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تجاهل أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي مصافحة هشام نصر، نائب رئيس الزمالك.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: ''بكل صراحة كنت أفضّل إن زيزو يسلم على هشام نصر نائب رئيس الزمالك، ولكن الله أعلم اللي جواه إيه، لو هتسألني عن رأيي أنا كنت شايف إنه المفروض يسلم".

وتابع: "لكن بقى ممكن اللي حصل والخلافات وقت تجديد عقد زيزو السبب في الموقف ده، وناس قالت إن المهندس هشام نصر ممدش إيده، لكن لأ وأنت ماشي المفروض تسلم، لكن بشكل عام وبعيدًا عن اللقطة دي، زيزو ده لاعب قمة في الاحترافية وعمل مباراة أكثر من رائعة وكان قمة في الالتزام''.

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.