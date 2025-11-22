وليد سليمان يستقبل مدير معهد برشلونة فى الأهلي

استقبل وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ديجو مدير معهد برشلونة sbi خلال زياته لمقر النادي الأهلي .

شهد الزيارة كل من أحمد ناجي نجم النادي الأهلي وعمرو الحلواني نائب مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي و حلمى علام المدير الرياضي بنادي طيبة السعودي .

يذكر أن وليد سليمان وحلمى علام من أعضاء معهد برشلونة ويدرسون حاليا الماجستير فى الادارة الرياضية ببرشلونة برفقة عدد كبير من نجوم الكرة المصرية والعالمية من بينهم عبد الله السعيد نجم نادي الزمالك وطارق حامد نجم اتحاد جدة والزمالك السابق .

وحرص وليد سليمان على اهداء مدير معهد برشلونة قميص النادي الأهلي وتم المناقشة بين الحضور حول ما يشهده النادي الأهلي من التطور فى قطاع الناشئين وكيفية بناء شخصية اللاعب من الصغر بالاضافة الى بحث سبل التعاون بين النادي الأهلي و معهد برشلونة فى الفترة القادمة .