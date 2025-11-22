قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب الزمالك: شيكوبانزا غاب بإذن ومفيش أزمة حراس

أكد أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، أن مباراة زيسكو الزامبي هامة للغاية، لافتا إلى أن مجموعة الفارس الأبيض قوية.

ويستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف نظيره فريق زيسكو الزامبي غدا الأحد، فى إفتتاحية دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

قال أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة زيسكو الزامبي في الكونفدرالية: بعزّي مصر كلها في وفاة محمد صبري، ومباراة بكرة هتكون على روحه، واللاعيبة هتنزل تبذل قصارى جهدها عشان اسمه.

وتابع مدرب الزمالك: مباراة زيسكو مهمة جدًا، والزمالك موجود في مجموعة تقيلة، وكل فريق فيها ليه اسم في أفريقيا، والزمالك اسم كبير داخل البطولة بقوة، وداخلين كل مباراة بهدف واحد بس.. المكسب وتقديم أداء يليق بالنادي.

وأضاف مدرب الزمالك: لاعيبة الزمالك عندها خبرة في التعامل مع الضغوط، وبداية دور المجموعات لازم تكون قوية، وبنستعد للمباراة دي بشكل خاص
لعبنا 3 مباريات في 10 أيام وخسرنا لاعيبة مؤثرين بالإصابات، وهنعالج الموضوع ده أحسن الفترة الجاية، وكل اللاعيبة جاهزين لمباراة بكرة.

وعن أزمة حراس المرمي قال مدرب الزمالك: محمد صبحي غاب عن السوبر بسبب الإصابة ومحمد عواد شال المسؤولية في وقت صعب والثنائي بالنسبة لي رقم واحد الفترة دي.

وعن تأخر الأنجولي شيكو بانزا قال مدرب الزمالك: شيكو بانزا بلغنا بوفاة أخوه وبعت شهادة الوفاة، وكمان أوشينج بارون اتأخر بسبب ظروف الطيران، وإحنا بنتعامل مع الظروف دي طبيعي.

واختتم مدرب الزمالك حديثه قائلا: المدربين المصريين محتاجين صبر وفي مدربين على أعلى مستوى وبيستاهلوا الاستمرارية.

