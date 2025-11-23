جولة لجهاز بدر للاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2025

قام المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر اليوم بجولة سريعة على مقار اللجان الانتخابية بالمدينة وذلك للاطمئنان على جاهزية اللجان والوقوف على آخر الاستعدادات قبل فتحها أمام الناخبين.

وتفقد إجراءات النظافة والتأكد من جاهزية المرافق والإضاءة واللافتات الإرشادية لضمان سهولة وصول المواطنين كما تابع أعمال تهيئة الشوارع والمسارات المؤدية للجان لإظهار المدينة بالمظهر اللائق خلال العملية الانتخابية.

وأكد المهندس السيد أمين أن جهاز مدينة بدر يعمل على مدار الساعة لضمان توفير كافة سبل الدعم وتهيئة البيئة المناسبة لخروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة وحضارية مشيرًا إلى أن جميع الإدارات المعنية في حالة استنفار كامل حتى انتهاء فترة التصويت.

وتأتي تلك الجولات ضمن توجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بضرورة المتابعة المستمرة والتأكد من جاهزية اللجان وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين