فى ذكراه.. تعرف على اللحظات الأخيرة قبل وفاة طارق عبد العزيز
الفقد أصعب شعور.. نجل طارق عبدالعزيز يحيي الذكرى الثانية لوفاته
محافظ الإسكندرية يعاين موقع عقار كرموز المنهار جزئيًا
صراع مصري على هداف كوريا.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان من ضم بابلو صباغ
رئيس الوزراء ونظيره الجزائري يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
بعثة الزمالك تصل بولوكواني بجنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز
وزير الإعلام اليمني يطالب لبنان بغلق وطرد القنوات التابعة للحوثيين
النيابة العامة بالإسكندرية تعاين موقع العقار المنهار جزئيًا بكرموز
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الصحة تستقدم خبيرًا مصريًا عالميًا في جراحات أورام الثدي لتدريب الأطباء بمستشفى العاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: جوهر "التأمين الصحي الشامل" وصول الدعم لمن يحتاجه بكرامة
تكنولوجيا وسيارات

منافس شرس.. نوبيا تغزو الأسواق بهاتف جديد| إليك مواصفاته

مواصفات هاتف فليب 3
مواصفات هاتف فليب 3
لمياء الياسين

يبدو أن نوبيا تستعد لتوسيع تشكيلة هواتفها القابلة للطي بشكل كبير. كشف تسريب جديد من إيفان بلاس عن جهازين قادمين - أول هاتف قابل للطي على شكل كتاب من الشركة، والإصدار التالي في سلسلة هواتفها القابلة للطي
حتى الآن

مواصفات هاتف فليب 3 

 لم تُصدر نوبيا سوى هواتف قابلة للطي، مع جيلين منها بالفعل. لكن هاتف نوبيا فولد المُسرّب حديثًا يُغيّر هذا الوضع. تُظهر الصور نموذجًا بحجم كامل على شكل كتاب، ما يضع نوبيا في منافسة مباشرة مع هاتف سامسونج القادم جالاكسي زد فولد 7، وغيره من الأسماء الكبيرة في هذه الفئة.

مواصفات  فليب 3 من نوبيا

مواصفات  فليب 3 من نوبيا

تتميز الشاشة الداخلية بحواف متناسقة أما  لوحة كاميرا الهاتف فهي تعد ضخمة تشغل ما يقرب من ثلث الجزء الخلفي، مع ثلاث فتحات دائرية للعدسات، وحلقة إضاءة، وفلاش على شكل حبة دواء، وبعض العلامات التجارية على اليمين. كما أن الشاشة بأكملها بارزة بعض الشيء، مما يمنح الهاتف كاميرا ضخمة بشكل ملحوظ، وهو هاتف قابل للطي يشبه الكتاب من الجيل الأول.
من التفاصيل المثيرة للاهتمام فلاش LED المزدوج، الموجود في النصف السفلي من ظهر الهاتف بدلاً من وضعه بجانب وحدة الكاميرا. وقد اتخذت شركة Honor خيارًا مشابهًا في هاتف Magic V Flip 2، ورغم أن هذا الموقع قد يبدو غريبًا وغير عملي للبعض، إلا أنه يوفر مساحة لشاشة الغطاء الأكبر.
لا توجد أي معلومات حتى الآن عن المواصفات أو الأسعار، والجدول الزمني للإطلاق . قد تُعلن نوبيا عن هذه الأجهزة قبل نهاية عام 2025، أو تُؤجل إطلاقها إلى أوائل عام 2026. 

هاتف قابل للطي هاتف سامسونج هواتف قابلة للطي جالاكسي زد فولد 7

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

