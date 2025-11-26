منافس شرس.. نوبيا تغزو الأسواق بهاتف جديد| إليك مواصفاته

يبدو أن نوبيا تستعد لتوسيع تشكيلة هواتفها القابلة للطي بشكل كبير. كشف تسريب جديد من إيفان بلاس عن جهازين قادمين - أول هاتف قابل للطي على شكل كتاب من الشركة، والإصدار التالي في سلسلة هواتفها القابلة للطي

مواصفات هاتف فليب 3

لم تُصدر نوبيا سوى هواتف قابلة للطي، مع جيلين منها بالفعل. لكن هاتف نوبيا فولد المُسرّب حديثًا يُغيّر هذا الوضع. تُظهر الصور نموذجًا بحجم كامل على شكل كتاب، ما يضع نوبيا في منافسة مباشرة مع هاتف سامسونج القادم جالاكسي زد فولد 7، وغيره من الأسماء الكبيرة في هذه الفئة.

تتميز الشاشة الداخلية بحواف متناسقة أما لوحة كاميرا الهاتف فهي تعد ضخمة تشغل ما يقرب من ثلث الجزء الخلفي، مع ثلاث فتحات دائرية للعدسات، وحلقة إضاءة، وفلاش على شكل حبة دواء، وبعض العلامات التجارية على اليمين. كما أن الشاشة بأكملها بارزة بعض الشيء، مما يمنح الهاتف كاميرا ضخمة بشكل ملحوظ، وهو هاتف قابل للطي يشبه الكتاب من الجيل الأول.

من التفاصيل المثيرة للاهتمام فلاش LED المزدوج، الموجود في النصف السفلي من ظهر الهاتف بدلاً من وضعه بجانب وحدة الكاميرا. وقد اتخذت شركة Honor خيارًا مشابهًا في هاتف Magic V Flip 2، ورغم أن هذا الموقع قد يبدو غريبًا وغير عملي للبعض، إلا أنه يوفر مساحة لشاشة الغطاء الأكبر.

لا توجد أي معلومات حتى الآن عن المواصفات أو الأسعار، والجدول الزمني للإطلاق . قد تُعلن نوبيا عن هذه الأجهزة قبل نهاية عام 2025، أو تُؤجل إطلاقها إلى أوائل عام 2026.