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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تعلن عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip 3.. سعر ومواصفات

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3

كشفت شركة سامسونج Samsung، من خلال الحدث الافتراضي السنوي Galaxy Unpacked، عن أحدث منتجاتها الذكية، التي تضم هاتفين قابلان للطي يمتاز أحدهما بتصميم صدفي clamshell، يعرف باسم Galaxy Z Flip 3.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد Galaxy Z Flip 3، ثاني هاتف قابل للطي يتم طرحه لأول مرة في حدث اليوم، ويمتاز هاتف سامسونج المطوي الجديد بتصميم مميز وتحسينات لكلتا الشاشتين، بالإضافة إلى تصنيف IPX8 الرسمي لمقاومة الماء على غرار جهاز Galaxy Z Fold3، الذي تم الإعلان عنه اليوم أيضا.

 

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مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 القابل للطي بشكل أفقي، شاشة خارجية من نوع AMOLED، بقياس 1.9 بوصة، بدقة 260 × 512، حيث تتيح التحسينات الجديدة بالشاشة الثانوية للمستخدم التحقق والتفاعل بسهولة مع الإشعارات ودعم المزيد من التطبيقات دون فتح الهاتف.

وأضافت سامسونج بعض التحسينات على اللوحة الكبيرة القابلة للطي في الداخل بشكل طفيف، ولكنها تظل بقياس 6.7 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED، وبجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2640 بكسل، تدعم معدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتزا في الثانية.

ويمتاز هاتف Galaxy Z Flip3، بنظام كاميرا مزدوج مصفوف عموديا بجانب غطاء الشاشة، مع وجود فلاش LED أسفلها في الجزء ذي الألوان المختلفة من اللوحة، وتشمل  كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، مع خاصية التثبيت البصري للصور، وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل ، وبفتحة عدسة f / 2.2، وضمن الشاشة الداخلية، توجد كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f / 2.4، مما يعني أن الهاتف القابل للطي الجديد يحمل إعدادات كاميرا متطابقة مع جهازي Galaxy Flip و Flip 5G السابقين من الشركة.

Samsung Galaxy Z Flip3 brings larger cover display, Armor Aluminum frame
هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانو متر، تم إقرانه ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1. 

Samsung Galaxy Z Flip3 brings larger cover display, Armor Aluminum frame
هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3

ويمتاز هاتف Galaxy Z Flip3، بلوحة خلفية مصنوعة من الزجاج، وإطار من الالمنيوم Armor، زودت سامسونج الزجاج الخلفي الذي يطوي إلى النصف بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus، و يزن الجهاز حوالى 183 جراما.

وقررت سامسونج على سعة البطارية دون تغيير عن الإصدارات السابقة، حيث يحزم هاتف Z Flip3، بطارية بقوة 3300 مللي أمبير في الساعة، و يحتوي الهاتف على مستشعر بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، و يدعم بطاقتي SIM من خلال شريحة nano SIM واحدة بشريحة eSIM واحدة.

ويعمل هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip3، بواسطة الواجهة الخاصة بالشركة One UI 3.1، والمرتكزة على  نظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل، ويتوفر الهاتف في سبعة ألوان هي الكريمي والأخضر والبنفسجي والأسود والرمادي والأبيض والوردي، وستكون بعض الألوان متوفرة للبيع حصريا عبر متجر الشركة.
 

سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3

ويتوفر هاتف Galaxy Z Flip3، مقابل سعر حوالي 1049 يورو (أي ما يعادل 1200 جنيه مصري)، لنسخة 8+ 128 جيجابايت، بينما نسخة 8+ 256 جيجابايت يبلغ سعرها 1099 يورو (أي ما يعادل 1290 جنيه مصري)، على أن يبدأ الحجز المسبق للهاتف بدءا من اليوم، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في 27 أغسطس.

Samsung Galaxy Z Flip3 brings larger cover display, Armor Aluminum frame
هاتف Galaxy Z Flip3
سامسونج Galaxy Z Flip 3 Galaxy Unpacked سعر Galaxy Z Flip 3 مواصفات Galaxy Z Flip 3

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