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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. سامسونج تعلن عن سلسلة ساعات Galaxy Watch4 الذكية.. سعر ومواصفات

ساعة Galaxy Watch4
ساعة Galaxy Watch4

كشفت  شركة سامسونج Samsung، عن أحدث أجهزتها القابلة للارتداء من الساعات الذكية تحت عنوان Galaxy Watch4 Classic، والتي تتميز بعدد من المميزات الصحية والرياضية الجديدة.

مميزات ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4

وحسب موقع GSMArena التقني، استعرضت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية سامسونج، من حدث Galaxy Unpacked السنوي، قدرات ساعة Galaxy Watch 4 الذكية، والتي تضم مستشعر صحة جديد ونظام تشغيل قائم على نظام جوجل، وأداء أفضل لمتابعة أدائك اليومي بكفاءة عالية حتى أثناء النوم.

وأعلنت سامسونج عن تصميمان من ساعة Galaxy Watch 4، أكثر أناقة وأقل تكلفة، يأتي إصدار Watch 4 Classic بمظهر تقليدي، بينما يأتي الطراز الثاني بظهر أكثر جاذبية مع تصميم منحني للشاشة، وأربطة تشبه الساعات العادية.

ومن الميزات الصحية الجديدة التي تضيفها سامسونج لساعة جلاكسي Watch 4، تكنولوجيا خاصة لمتابعة عادات النوم وتحليل الجسم القائم على المقاومة الحيوية، إلى جانب معدل ضربات القلب وأكسجين الدم ومخطط القلب وتتبع النوم واستشعار الإجهاد و اختبار ضغط الدم الذي يتطلب معايرة بكفة ضغط الدم على غرار الإصدارات.

وتضيف سامسونج بعض الإضافات لتتبع النوم، حيث تعمل Galaxy Watch 4 على اكتشاف الشخير باستخدام الميكروفون الخاص بهاتف أندرويد مقترنا بالساعة، وكما يتم  فحص الأكسجين في الدم بشكل مستمر، مرة واحدة في الدقيقة طوال الليل.

Samsung Galaxy Watch4, Watch4 Classic are official with new health-oriented features
ساعدة سامسونج Galaxy Watch 4

وتعد عملاقة التقنية الكورية الجنوبية، بأداء أفضل للساعة عند اتصالها بالهاتف، حيث تعمل ساعة Galaxy Watch 4، نظام التشغيل الجديد الذي طورته جوجل Google و وسامسونج Samsung، مما يوفر اتصال أكثر سلاسة مع نظام أندرويد من حيث تبادل الإشعارات  والمكالمات والتحكم في هاتفك والمزامنة مع إعدادات هاتفك عبر الساعة.

وكما أضافت سامسونج مستشعرًا جديدًا إلى ساعة Galaxy Watch 4، ذات تحكم بيولوجي كهربائي لتحليل الجسم بالكامل، وباستخدام التيار الكهربائي تقوم الساعة بقياس وتحليل المقاومة الحيوية لجسم مرتديها، إلى جانب كتلة العضلات والماء بالجسم إلى جانب نسب الدهون.

مواصفات ساعة سامسونج Galaxy Watch 4

يأتي طراز Galaxy Watch 4 من ساعة سامسونج، بشاشة بقياس 44 مليمتر و 40 مليمتر، بينما تحصل ساعة Watch4 Classic على خيارات 46 مليمتر و 42 مليمتر مع الاحتفاظ بأقطار الشاشة نفسها، تدعم جميع الطرازات كثافة البكسل تبلغ 330.

وتعمل ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch4، بمعالج من نوع Exynos W920 بدقة تصنيع 5 نانومتر، تم تطويرها للأجهزة القابلة للارتداء، يدعم مودم 4G LTE وله نواة مخصصة لعرض Always-On Display، وتحتوي الساعات على 1.5 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و سعة 16 جيجا بايت للتخزين.

ويحتوي الإصدار الأكبر من ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch4، على بطارية بسعة 361 مللي أمبير  في الساعة، و بقوة 247 مللي أمبير للإصدار الأصغر حجما، ووفقا للشركة يمكن أن توفر ما يصل إلى 40 ساعة بشحنة واحدة، ويتم إعادة شحنها من 0 إلى 100 في غصون أقل من ساعتين.

ساعة Galaxy Watch4

وتأتي ساعة Galaxy Watch4 باللونين الأسود والفضي؛ يتميز قياس 44 ملليمتر باللون الأخضر الحصري، بينما يمكن أيضًا شراء الموديل الأصغر مقاس 40 ملليمتر  باللون الذهبي الوردي، مقابل سعر يبدأ يبدأ السعر من 269 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف و900 جنيه مصري)، ستتوفر جميع الأجهزة القابلة للارتداء اعتبارًا من 27 أغسطس في أوروبا.

Samsung Galaxy Watch4, Watch4 Classic are official with new health-oriented features
ألوان  ساعة Galaxy Watch4
سامسونج Galaxy Watch4 ساعة ذكية Samsung جلاكسي الساعات الذكية سعر ومواصفات

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