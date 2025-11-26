قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبكي: التوعية الصحية أصبحت ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة للمواطن
تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والجيش الملكي
برلمانية: تطوير قطاع التمور خطوة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات
اتفاق تاريخي يعيد رسم خريطة شرق المتوسط.. لبنان يوقع ترسيم الحدود البحرية مع قبرص
وزير الصناعة الجزائري: منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري يجسد بعمق الإرادة المشتركة لقيادة البلدين
كوثر محمود: التمريض شريك أصيل في تحقيق إنجازات الرعاية الصحية
حفنة قرارات مهمة لوزراء الإعلام العرب.. فضخ خروقات الاحتلال للهدنة أبرزها
ياسر إدريس يعلن اختيار النني سفيرا للجنة الأولمبيةويهديه القلادة الذهبية
خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد.. وبهذا الأسلوب تحمي نفسك
جدل في إسرائيل بعد تغيب رئيس الأركان عن جلسة أمنية بطلب من نتنياهو
العسكريون يحكمون قبضتهم على غينيا بيساو بعد اعتقال الرئيس وسط فوضى انتخابية متصاعدة
رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بسرعة شحن طلقة وسعر لن تصدقه.. إليك أفضل باوربنك في الأسواق

باوربنك
باوربنك
لمياء الياسين

أطلقت شركة هواوي باور بنك جديدًا متعدد الإمكانات من الشركة يعمل بقوة 66 واط، 12000 مللي أمبير في الساعة ومزود بكابل USB-C متصل بشكل دائم بالجانب، بالإضافة إلى منفذ USB-C ثانٍ إذا كنت ترغبين في شحن جهاز آخر في الوقت نفسه

مواصفات باوربنك هواوي 

يدعم الباوربنك الشحن السريع ثنائي الاتجاه بقوة 66 واط، ويعمل مع تقنية هواوي سوبر تشارج، وUFCS (مواصفات الشحن السريع العالمي)، بالإضافة إلى بروتوكولات PD وPPS وQC القياسية. 

تقول هواوي إن هاتف Mate 70 يشحن من شبه فارغ إلى 84% في حوالي 30 دقيقة، وهو معدل ممتاز لجهاز محمول بهذا الحجم.

يعد الكابل الثابت مُقوّى ومُصمّم لتحمل 10,000 ثنية. أما البطارية الداخلية فهي تأتي بسعة 12,000 مللي أمبير/ساعة، وعند توصيل الباوربنك بشاحن بقوة 66 واط، يُفترض أن يُعاد شحنه في حوالي 110 دقائق. يزن الجهاز 236 جرامًا وسمكه 15.6 مم فقط، مما يعني أنه أكثر ملاءمة للجيب من بعض الأجهزة السميكة المتوفرة في السوق.

باوربنك

ميزة مُصممة خصيصًا لمستخدمي هواتف هواوي: يُمكن لأجهزة HarmonyOS عرض مستوى شحن البطارية المتبقي في بنك الطاقة مباشرةً على شاشة الهاتف أثناء الشحن. أما بالنسبة لبقية المستخدمين، فهي تجربة استخدام مؤشر LED قياسي. تُوفر هواوي بنك الطاقة باللونين الأسود والأبيض.

التسعير والتوافر

يبلغ سعر الباوربنك حوالي 46 دولارًا أمريكيًا وهو مناسب لمن يريدون شحن سريع دون فوضى الكابلات، يبدو هذا بمثابة ترقية عملية

شركة هواوي باور بنك منفذ USB C كابل USB C الشحن السريع

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

