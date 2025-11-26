ناصر سالم: تدريب ميدوزا - 14 يرفع جاهزية القوات المصرية ويطور خبراتها القتالية

قال اللواء ناصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن التدريب المشترك «ميدوزا - 14» مع الدول الشقيقة يقوم على هدف تدريبي رئيسي يتمثل في تبادل العقائد القتالية والخبرات بين القوات المشاركة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن هناك تطوير أساليب القتال ورفع مستوى مهارة القوات والقيادات العسكرية المصرية.



وأوضح أن هذه التدريبات تسهم في تعزيز الكفاءة القتالية للقوات على الأرض والبحر والجو، مؤكّدًا أن التدريب لا يقتصر على الجانب العملي، بل يشمل صقل مهارات التخطيط والتنظيم والتنسيق بين القوات المختلفة.أشار إلى أن التدريب المشترك يحمل أيضًا بعدًا سياسيًا واستراتيجيًا، إذ يمثل رسالة ردع لأي جهة تفكر في المساس بأمن مصر القومي أو مصالحها، من خلال إظهار القوة والقدرات العسكرية المتفوقة.



