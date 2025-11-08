قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
أخبار التوك شو| مكاسب مصر من مشروع علم الروم .. وعمرو أديب لناخبي النواب: ربنا هيحاسبك على اختيارك
المكسيك تنفي وجود أي تقارير بشأن مخطط لإغتيـ.ال السفير الإسرائيلي
المسرح واحشني.. حسين فهمي يكشف عن أعماله الفنية القادمة
ترامب : لن يحضر أي مسؤول حكومي أمريكي قمة العشرين بجنوب أفريقيا
10 نساء مطرودات من رحمة الله.. احذري هذه الأفعال فلا تكوني إحداهن
حسام غالي: بصمات مدرب الأهلي ظهرت أمام سيراميكا.. وأداء توروب يتطور
فن وثقافة

أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني

أسما شريف منير
أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير  جمهورها صورة جديدة  بالحجاب، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام.

و علقت أسما شريف منير علي الصورة كاتبة:انا في عالم تاني.

و كانت قد أعلنت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير عن ارتدائها الحجاب، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام، حيث كتبت: "مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي، بس كنت حاسة من جوايا إن دي الخطوة الصح. الحجاب مش مجرد لبس.. ده قرار من القلب، عهد بيني وبين ربنا، وراحة ما تتوصفش ادعولي بالثبات ومحتاجة أماكن للبس حلو يساعدني على الخطوة دي".

أسما شريف منير عن ارتداء الحجاب: قرار شخصي وعايزه اقرب من ربنا

كان الفنان شريف منير قد نشر عبر حسابه على "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق لحظة عقد قران ابنته أسما شريف منير، وظهر منير في الفيديو وهو يوجه كلمة مؤثرة لزوج ابنته، قائلاً: "أتمنى منه أن يحتويها ويرعاها، لأنها تعتبر أمي وابنتي وصديقتي، ودائمًا هي سندي وألجأ إليها وتوجهني"، في كلمة تعكس مدى قربها من قلبه ودورها الكبير في حياته المنشور لاقى تفاعلاً كبيرًا من المتابعين.


وأعلنت أسما شريف منير، زواجها للمرة الثالثة، عبر حسابها الرسمي على"إنستجرام"، في منشور طويل عبَّرت خلاله عن مشاعرها تجاه هذه الخطوة المهمة في حياتها، وكشفت تفاصيل رحلتها التي سبقت هذا القرار.

كلام الناس كان هاممني وكنت خايفه أخد القرار ده
وكتبت أسما شريف منير: "الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي"، موضحة أنها خاضت تجارب ساعدتها في فهم ذاتها واحتياجاتها من الزواج، قائلة: "فهمت إيه المهم وإيه اللي مش مهم، وإيه اللي محتاج مجهود وإيه اللي مش محتاج مجهود".

أسما شريف منير: دعيت لأمي ربنا يريحها من المرض.. وقابلت ناس ...
أسما شريف منير


وأشارت إلى أنها دعت الله كثيرًا بأن يختار لها الزوج الصالح، مؤكدة أنها توكَّلت عليه تمامًا في هذا القرار، وقالت: "كنت دائمًا بقول: يا رب اختار لي ولا تخيرني.. وكنت عارفة إني هتجوز".

اسما شريف منير صور اسما شريف منير اطلالات النجوم اعمال اسما شريف منير

