أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني

شاركت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير جمهورها صورة جديدة بالحجاب، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام.

و علقت أسما شريف منير علي الصورة كاتبة:انا في عالم تاني.

و كانت قد أعلنت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير عن ارتدائها الحجاب، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام، حيث كتبت: "مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي، بس كنت حاسة من جوايا إن دي الخطوة الصح. الحجاب مش مجرد لبس.. ده قرار من القلب، عهد بيني وبين ربنا، وراحة ما تتوصفش ادعولي بالثبات ومحتاجة أماكن للبس حلو يساعدني على الخطوة دي".

كان الفنان شريف منير قد نشر عبر حسابه على "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق لحظة عقد قران ابنته أسما شريف منير، وظهر منير في الفيديو وهو يوجه كلمة مؤثرة لزوج ابنته، قائلاً: "أتمنى منه أن يحتويها ويرعاها، لأنها تعتبر أمي وابنتي وصديقتي، ودائمًا هي سندي وألجأ إليها وتوجهني"، في كلمة تعكس مدى قربها من قلبه ودورها الكبير في حياته المنشور لاقى تفاعلاً كبيرًا من المتابعين.



وأعلنت أسما شريف منير، زواجها للمرة الثالثة، عبر حسابها الرسمي على"إنستجرام"، في منشور طويل عبَّرت خلاله عن مشاعرها تجاه هذه الخطوة المهمة في حياتها، وكشفت تفاصيل رحلتها التي سبقت هذا القرار.



وكتبت أسما شريف منير: "الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي"، موضحة أنها خاضت تجارب ساعدتها في فهم ذاتها واحتياجاتها من الزواج، قائلة: "فهمت إيه المهم وإيه اللي مش مهم، وإيه اللي محتاج مجهود وإيه اللي مش محتاج مجهود".

أسما شريف منير



وأشارت إلى أنها دعت الله كثيرًا بأن يختار لها الزوج الصالح، مؤكدة أنها توكَّلت عليه تمامًا في هذا القرار، وقالت: "كنت دائمًا بقول: يا رب اختار لي ولا تخيرني.. وكنت عارفة إني هتجوز".