أبو النصر: ارتفاع المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية يعكس وعي الناخب ونزاهة الاقتراع

أشاد النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالأجواء الإيجابية التي شهدتها العملية الانتخابية خلال الأيام الماضية، والتي اتسمت بارتفاع ملحوظ في نسب المشاركة من المواطنين في مختلف الدوائر، عكست هذه المشاركة الواسعة وعيًا متقدمًا لدى الناخب المصري وإصراره على ممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه، بما يعزز مسار الديمقراطية ويؤكد قدرة الشعب على التعبير الحر عن إرادته الوطنية.



وأشار أبو النصر في بيان له اليوم، إلى أن العملية الانتخابية جاءت هذا العام في إطار تنظيمي أكثر انضباطًا، بدءًا من فتح اللجان ووصولًا إلى إجراءات التصويت والفرز، وقد ساهم حضور القضاة المشرفين والمتابعة الدقيقة من الهيئات الرقابية في تعزيز الثقة في سلامة الإجراءات وشفافيتها، كما أظهر التعاون الكبير من المواطنين واحترامهم للقواعد صورة حضارية تليق بالدولة المصرية وبالمسار السياسي الذي تعمل على ترسيخه.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن فوز عدد من المرشحين المعارضين من الجولة الأولى، وفقًا للحصر العددي المبدئي، يعد دليلاً واضحاً على نزاهة الانتخابات وحياديتها، فهذا المشهد يعكس أن صناديق الاقتراع كانت هي الفيصل الوحيد بين جميع المتنافسين دون أي تدخل أو تأثير خارجي، مما يؤكد انفتاح الساحة السياسية على التعددية وقيام المنافسة الحقيقية على البرامج والرؤى لا على الانتماءات أو التيارات.



وثمّن أبو النصر، الدور الكبير الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي بذلت جهودًا مكثفة لضمان سير العملية بكل دقة مع توفير وسائل تسهيل للمواطنين وحل أي مشكلات طارئة فور حدوثها، وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وإثبات قدرة المنظومة على إدارة استحقاق وطني بهذا الحجم في إطار من التنظيم والالتزام بالقانون.



واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه بتوجيه الشكر لكل المواطنين الذين شاركوا وأسهموا في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا بين ممثلي الشعب ومؤسسات الدولة لتحقيق تطلعات المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مشدداً على أن ما تحقق في هذه الانتخابات يمثل خطوة جديدة على طريق بناء دولة حديثة تُعلى قيمة المشاركة وترسخ مبدأ تداول الآراء، وتفتح المجال أمام كل صوت وطني حريص على مستقبل بلده.

أشاد النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالأجواء الإيجابية التي شهدتها العملية الانتخابية خلال الأيام الماضية، والتي اتسمت بارتفاع ملحوظ في نسب المشاركة من المواطنين في مختلف الدوائر، عكست هذه المشاركة الواسعة وعيًا متقدمًا لدى الناخب المصري وإصراره على ممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه، بما يعزز مسار الديمقراطية ويؤكد قدرة الشعب على التعبير الحر عن إرادته الوطنية.



وأشار أبو النصر في بيان له اليوم، إلى أن العملية الانتخابية جاءت هذا العام في إطار تنظيمي أكثر انضباطًا، بدءًا من فتح اللجان ووصولًا إلى إجراءات التصويت والفرز، وقد ساهم حضور القضاة المشرفين والمتابعة الدقيقة من الهيئات الرقابية في تعزيز الثقة في سلامة الإجراءات وشفافيتها، كما أظهر التعاون الكبير من المواطنين واحترامهم للقواعد صورة حضارية تليق بالدولة المصرية وبالمسار السياسي الذي تعمل على ترسيخه.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن فوز عدد من المرشحين المعارضين من الجولة الأولى، وفقًا للحصر العددي المبدئي، يعد دليلاً واضحاً على نزاهة الانتخابات وحياديتها، فهذا المشهد يعكس أن صناديق الاقتراع كانت هي الفيصل الوحيد بين جميع المتنافسين دون أي تدخل أو تأثير خارجي، مما يؤكد انفتاح الساحة السياسية على التعددية وقيام المنافسة الحقيقية على البرامج والرؤى لا على الانتماءات أو التيارات.



وثمّن أبو النصر، الدور الكبير الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي بذلت جهودًا مكثفة لضمان سير العملية بكل دقة مع توفير وسائل تسهيل للمواطنين وحل أي مشكلات طارئة فور حدوثها، وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وإثبات قدرة المنظومة على إدارة استحقاق وطني بهذا الحجم في إطار من التنظيم والالتزام بالقانون.



واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه بتوجيه الشكر لكل المواطنين الذين شاركوا وأسهموا في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا بين ممثلي الشعب ومؤسسات الدولة لتحقيق تطلعات المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مشدداً على أن ما تحقق في هذه الانتخابات يمثل خطوة جديدة على طريق بناء دولة حديثة تُعلى قيمة المشاركة وترسخ مبدأ تداول الآراء، وتفتح المجال أمام كل صوت وطني حريص على مستقبل بلده.