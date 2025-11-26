قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لدعاة الأوقاف: عايزين همة من حديد.. ونسعى إلى استنارة حقيقة
كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
الرئيس السيسي: خريج كلية الطب العسكري سيكون بمعايير أفضل كليات العالم
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو النصر: ارتفاع المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية يعكس وعي الناخب ونزاهة الاقتراع

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد الشعراوي

أشاد النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالأجواء الإيجابية التي شهدتها العملية الانتخابية خلال الأيام الماضية، والتي اتسمت بارتفاع ملحوظ في نسب المشاركة من المواطنين في مختلف الدوائر، عكست هذه المشاركة الواسعة وعيًا متقدمًا لدى الناخب المصري وإصراره على ممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه، بما يعزز مسار الديمقراطية ويؤكد قدرة الشعب على التعبير الحر عن إرادته الوطنية.


وأشار أبو النصر في بيان له اليوم، إلى أن العملية الانتخابية جاءت هذا العام في إطار تنظيمي أكثر انضباطًا، بدءًا من فتح اللجان ووصولًا إلى إجراءات التصويت والفرز، وقد ساهم حضور القضاة المشرفين والمتابعة الدقيقة من الهيئات الرقابية في تعزيز الثقة في سلامة الإجراءات وشفافيتها، كما أظهر التعاون الكبير من المواطنين واحترامهم للقواعد صورة حضارية تليق بالدولة المصرية وبالمسار السياسي الذي تعمل على ترسيخه.


وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن فوز عدد من المرشحين المعارضين من الجولة الأولى، وفقًا للحصر العددي المبدئي، يعد دليلاً واضحاً على نزاهة الانتخابات وحياديتها، فهذا المشهد يعكس أن صناديق الاقتراع كانت هي الفيصل الوحيد بين جميع المتنافسين دون أي تدخل أو تأثير خارجي، مما يؤكد انفتاح الساحة السياسية على التعددية وقيام المنافسة الحقيقية على البرامج والرؤى لا على الانتماءات أو التيارات.


وثمّن أبو النصر،  الدور الكبير الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي بذلت جهودًا مكثفة لضمان سير العملية بكل دقة مع توفير وسائل تسهيل للمواطنين وحل أي مشكلات طارئة فور حدوثها، وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وإثبات قدرة المنظومة على إدارة استحقاق وطني بهذا الحجم في إطار من التنظيم والالتزام بالقانون.


واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه بتوجيه الشكر لكل المواطنين الذين شاركوا وأسهموا في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا بين ممثلي الشعب ومؤسسات الدولة لتحقيق تطلعات المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مشدداً على أن ما تحقق في هذه الانتخابات يمثل خطوة جديدة على طريق بناء دولة حديثة تُعلى قيمة المشاركة وترسخ مبدأ تداول الآراء، وتفتح المجال أمام كل صوت وطني حريص على مستقبل بلده.

أشاد النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالأجواء الإيجابية التي شهدتها العملية الانتخابية خلال الأيام الماضية، والتي اتسمت بارتفاع ملحوظ في نسب المشاركة من المواطنين في مختلف الدوائر، عكست هذه المشاركة الواسعة وعيًا متقدمًا لدى الناخب المصري وإصراره على ممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه، بما يعزز مسار الديمقراطية ويؤكد قدرة الشعب على التعبير الحر عن إرادته الوطنية.


وأشار أبو النصر في بيان له اليوم، إلى أن العملية الانتخابية جاءت هذا العام في إطار تنظيمي أكثر انضباطًا، بدءًا من فتح اللجان ووصولًا إلى إجراءات التصويت والفرز، وقد ساهم حضور القضاة المشرفين والمتابعة الدقيقة من الهيئات الرقابية في تعزيز الثقة في سلامة الإجراءات وشفافيتها، كما أظهر التعاون الكبير من المواطنين واحترامهم للقواعد صورة حضارية تليق بالدولة المصرية وبالمسار السياسي الذي تعمل على ترسيخه.


وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن فوز عدد من المرشحين المعارضين من الجولة الأولى، وفقًا للحصر العددي المبدئي، يعد دليلاً واضحاً على نزاهة الانتخابات وحياديتها، فهذا المشهد يعكس أن صناديق الاقتراع كانت هي الفيصل الوحيد بين جميع المتنافسين دون أي تدخل أو تأثير خارجي، مما يؤكد انفتاح الساحة السياسية على التعددية وقيام المنافسة الحقيقية على البرامج والرؤى لا على الانتماءات أو التيارات.


وثمّن أبو النصر،  الدور الكبير الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي بذلت جهودًا مكثفة لضمان سير العملية بكل دقة مع توفير وسائل تسهيل للمواطنين وحل أي مشكلات طارئة فور حدوثها، وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وإثبات قدرة المنظومة على إدارة استحقاق وطني بهذا الحجم في إطار من التنظيم والالتزام بالقانون.


واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه بتوجيه الشكر لكل المواطنين الذين شاركوا وأسهموا في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا بين ممثلي الشعب ومؤسسات الدولة لتحقيق تطلعات المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مشدداً على أن ما تحقق في هذه الانتخابات يمثل خطوة جديدة على طريق بناء دولة حديثة تُعلى قيمة المشاركة وترسخ مبدأ تداول الآراء، وتفتح المجال أمام كل صوت وطني حريص على مستقبل بلده.

مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن العملية الانتخابية حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

ترشيحاتنا

الدكتور رامي ماهر صادق غالي

قرار جمهوري بتعيين الدكتور رامي ماهر غالى نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب

الأنبا دانيال لطفي

الأنبا دانيال يلتقي المجلس الإقليمي لجنود مريم

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

بالصور

بعد ظهور فيروس ماربورج.. هذه الأطعمة ترفع المناعة بسرعة

المناعة
المناعة
المناعة

BMW تسدل الستار على الرودستر Z4 بإصدار ختامي محدود

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل التلبينة النبوية وفوائدها

طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

المزيد