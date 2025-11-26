قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاشور: التعليم الأخضر هو مفتاح التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية
جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: محاولات جماعة الإخوان التشكيك في الانتخابات تعكس إفلاسها السياسي والتنظيمي

النائبة ميرال جلال الهريدي
النائبة ميرال جلال الهريدي
حسن رضوان

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن ما تمارسه جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الحالية من هجوم منسق على مؤسسات الدولة، لا سيما وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات، يكشف بوضوح حالة الإفلاس السياسي والتنظيمي التي وصلت إليه تلك الجماعة بعد أن فقدت تأثيرها داخل الشارع المصري.

وأوضحت النائبة ميرال الهريدي، في بيان لها، أن التنظيم الإخوانى يحاول كلما اقترب استحقاق دستورى مهم، أن يعيد إنتاج نفس حملات التشويه والتشكيك بهدف تعطيل المسار الديمقراطي الذي تمضي فيه الدولة بثبات.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن استهداف الإخوان للداخلية ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج تراكمات من الفشل في مواجهة قدرات الدولة الأمنية التي استطاعت على مدار السنوات الماضية تفكيك خلايا التنظيم وإحباط تحركاته التخريبية ضد المصريين .

وقالت الهريدى، إن الجماعة تسعى لإشاعة حالة من الارتباك حول نزاهة العملية الانتخابية، من خلال بث شائعات عبر منصاتها الخارجية بهدف التأثير على الرأي العام الداخلي، لافته، أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا من أي وقت مضى، وأن محاولات الجماعة لن تجد لها موطئ قدم في ظل إدراك المواطنين لحقيقة أهداف التنظيم المعادية للدولة، مشددة على أن مشاركة المصريين في انتخابات مجلس النواب 2025 هى أبلغ رد على كل حملات التشويه، ورسالة تؤكد ثقة الشعب في مؤسساته وعزمه على حماية استقرار بلاده.

وأضافت نائبة حزب حماة الوطن، أن مؤسسات الدولة، بدعم ووعي المواطنين، قادرة على مواجهة أي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن أو التشكيك في المسار الانتخابي، وأن الجماعة الإرهابية ستظل تدور في دائرة الفشل مهما حاولت إعادة نفسها إلى المشهد عبر الفوضى أو التضليل .

النائبة ميرال الهريدي محاولات الإخوان للتشكيك الانتخابات افلاسها السياسي والتنظيمي والهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

ترشيحاتنا

نيمار

إصابة نيمار تنهي موسمه مع فريقه سانتوس البرازيلي.. تفاصيل

بيلينجهام

إصابة بيلينجهام تهدد مشاركة ريال مدريد أمام أولمبياكوس

الغندور

بعد ايقاف رمضان صبحي 4 سنوات..الغندور يعلق: المصائب لا تأتي فرادى

بالصور

لو شاكك فيه.. إزاي تتأكد من إصابتك بفيروس ماربورج

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج
فيروس ماربورج

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد