بعد التوجيه الرئاسي .. برلماني: اتحادات الطلاب شريك رسمي في ملفات الشباب

أشاد النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالتوجيه الرئاسي الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إتاحة مشاركة اتحادات طلاب الجامعات في مختلف الملفات المتعلقة بالشباب وصناعة القرار المرتبط بهم، وذلك خلال مشاركته اليوم في اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد النائب أن الرئيس السيسي يرسّخ نهجًا جديدًا في علاقة الدولة بالشباب يقوم على الشراكة الحقيقية وصناعة قادة المستقبل، عبر منحهم مساحة واسعة للتعبير والمشاركة وصياغة القرارات، مشيرًا إلى أن هذا التوجّه يعكس ثقة القيادة السياسية في وعي شباب مصر وقدرتهم على تحمّل مسؤولية الوطن.

وأوضح أبو حتة أن مشاركة اتحادات الطلاب خطوة بالغة الأهمية، لأنها تمثل شريحة واسعة من الشباب الأكثر ارتباطًا بالتعليم والأنشطة والتحديات الاجتماعية، مما يجعلهم الأقرب إلى فهم احتياجات الجيل الجديد وطموحاته، مشددًا على أن إدماج آرائهم في السياسات المستقبلية يعزز الاستقرار ويرفع كفاءة القرارات الحكومية.

وأضاف النائب أن حضور الرئيس لاختبارات الأكاديمية العسكرية وحواره المباشر مع الطلبة يعكس اهتمامًا استثنائيًا ببناء الإنسان المصري، وتقديم نموذج للقائد الذي يقترب من الشباب ويستمع إليهم ويمنحهم الثقة، مشيرًا إلى أن فتح باب الالتحاق بكلية الطب العسكري للذكور والإناث، سواء بالصفة العسكرية أو المدنية، يؤكد رؤية الدولة نحو تمكين الفتيات والشباب على حد سواء.

وأوضح أن تمكين الشباب لم يعد شعارًا، بل أصبح مسارًا عمليًا يترسخ يومًا بعد يوم عبر خطوات واقعية وقرارات جادة تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.