حلمي النمنم: الرئيس السيسي هو من يقف ويضع الفيتو حين يرى أي خطأ

علق حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، على تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رصد مخالفات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مشيدًا بموقف الرئيس الذي وصفه بأنه تدخُّل لحماية نزاهة العملية الانتخابية.



وأكد "النمنم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، "رأس الدولة هو من يقف ويضع الفيتو حين يرى خطأ، وهذا ما يعزز قدرة الشعب على مواجهة أي تحديات خارجية مهما كانت قوتها”.



وأوضح أن ما جرى في انتخابات البرلمان 2010 كان المسمار الأخير في نعش نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، مشيرًا إلى أنه في هذه الانتخابات ذهب وانتخب يوم الاثنين، الورقة الانتخابية الأولى كانت سليمة، بينما الثانية شابها عوار لوجود قائمة واحدة، وكان من الضروري وجود قائمة أخرى تمنح العملية الانتخابية توازنًا وعدالة أكبر.

وأضاف أن رئيس الجمهورية هو الجهة الوحيدة المخولة بتعيين النواب، لافتًا إلى عدم منطقية نجاح قائمة بنسبة 5% فقط، بينما يُشترط للمرشح الفردي الحصول على 50% من الأصوات، متسائلًا: "أين العدالة في ذلك؟".



وانتقد النمنم محاولات هندسة العملية الانتخابية، مؤكدًا أنها لا تضيف شيئًا إلى النظام السياسي ولا إلى الحياة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن ما حدث يجب أن يدفع إلى إعادة تقييم شاملة بعد انتهاء الانتخابات.



وختم النمنم تصريحه قائلاً إن تدخل الرئيس السيسي يستحق الإشادة، مضيفًا: "يجب أن ندرس ما جرى بعمق ونسأل أنفسنا: ماذا لو لم يتدخل الرئيس؟ كانت أمور كثيرة ستمر دون تصحيح".