بعد إحلالها وتجديدها.. افتتاح محطة مياه العيايشا المدمجة بقنا

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، محطة مياه العيايشا المدمجة بمركز قوص، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الكلي ورفع كفاءتها، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وفراج الوحش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والنائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

و وأضح المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بأن هذا المشروع ضمن سلسلة من المشروعات الخدمية التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تعد محطة العيايشا إحدى المحطات الحيوية التي أنشأتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بطاقة إنتاجية ٦٠ لترا في الثانية، لتخدم نحو ٣٠ ألف نسمة من أهالي المنطقة والقرى المجاورة، بتكلفة إجمالية بلغت ٢٠ مليون جنيه.

وأكد محافظ قنا، بأن افتتاح هذه المحطة يأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين البنية التحتية، بما يسهم في توفير مياه نقية وآمنة للمواطنين، ويعزز من جهود تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة في قرى ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن قنا تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة في مختلف القطاعات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مقدمة أولوياتها.

ووجه محافظ قنا، الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والعاملين بها على جهودهم في تنفيذ المشروعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطن اليومية، مؤكدًا أن المحافظة تضع ضمن خطتها الاستراتيجية التوسع في إنشاء ورفع كفاءة محطات المياه في مختلف المراكز، لضمان وصول خدمات مياه الشرب النقية إلى جميع التجمعات السكنية، تحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.





