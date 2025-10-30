تطوير الشوارع والمسارات والمرافق المحيطة بالمتحف المصري الكبير لاستقبال الوفود العالمية.. تفاصيل

أكدت مراسلة إكسترا نيوز من محيط المتحف المصري الكبير، أن العمل يجري على قدم وساق منذ ساعات الصباح الأولى بخصوص الاستعدادات النهائية لافتتاح هذا الصرح الحضاري الضخم الذي ينتظره العالم، والمقرر افتتاحه يوم السبت 1 نوفمبر 2025 في ظل انتشار أمني وتنظيمي محكم، بالإضافة إلى جهود الفرق المختلفة لإنجاز كافة الأعمال المتنوعة بدقة عالية.

وأضافت في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ محافظة الجيزة قامت بتزيين الشوارع والشجيرات المحيطة بالمتحف، وإزالة كافة الإشغالات، إلى جانب متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للجولات التفقدية اليومية لضمان تنفيذ كل التفاصيل الدقيقة بما يعكس تاريخ مصر العريق.

وتابعت، أن هناك خططًا مرورية كبيرة لتجنب أي ازدحام يوم الافتتاح، وتطوير المحاور والطرق المؤدية إلى المنطقة الأثرية، بما في ذلك المرافق المحيطة بمطار القاهرة الدولي ومطار سفنكس لاستقبال الوفود الرسمية.

وأكدت المراسلة أن المتحف يشمل 158 شخصية تاريخية وثقافية وفنية مؤثرة على جدرانه، إضافة إلى مساحات خضراء واسعة تصل إلى 90 ألف متر مربع، وتطوير 14 محورًا رئيسيًا للمنطقة الأثرية، مشيرةً، إلى التطوير الهندسي للأعمدة والإنارة، بما يعكس صورة حضارية متكاملة أمام العالم، ويبرز عراقة الحضارة المصرية.

