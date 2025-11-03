قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى جريمة فاشية تستدعي تحركا دوليا عاجلا
التخطيط والإسكان يناقشان الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة والخطة الاستثمارية للتنمية العمرانية
المسؤولية صعبة وخروج البرازيلي زود الضغط علينا .. ماذا قال مدربا الزمالك والطلائع؟
مصر تستعد لإنشاء ممر اقتصادي عملاق مع الهند والخليج وأوروبا
الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى بمطروح خلال الأيام المقبلة
15 مليار دولار .. كبرى شركات المنسوجات والملابس التركية تعتزم زيادة استثماراتها بمصر
الوزير: مصر تمضي بثبات نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية وتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
يتقدم ثم يتعادل.. الزمالك يكسر القواعد أمام طلائع الجيش.. ماذا حدث؟
شوبير ينتقد الهجوم على توروب.. ويحذر مسؤولي الأهلي
القبض على شخصين وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية
إعلام عبري: دولة الاحتلال ستسمح لعناصر حماس الخروج من الخط الأصفر دون سلاح
فن وثقافة

رغم الصلح.. بيومي فؤاد بكشف سبب اعتذاره عن "علي كلاي" للعوضي

بيومي فؤاد والعوضي
بيومي فؤاد والعوضي
أحمد البهى

كشف الفنان بيومي فؤاد،  سبب اعتذاره عن مسلسل علي كلاي، والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي. 

وقال بيومي فؤاد: اعتذرت للأسف عشان رجليا تعباني شوية ومش هقدر على 30 حلقة، بدور على حاجة 15 أو 13 حلقة تكون صغيرة

وتابع أحمد العرضي:مفيش أي سوء تفاهم بيني وبين العوضي، وأنا كلمته واعتذرت له، وأنا أصلا كنت مضيت ووافقت والورق عجبني جدا بس ظروف رجلي تعباني شوية والعوضي تقبل وهو جميل وأخويا الصغير وأنا أول ما أنزل مصر هروح أبارك لهم. 

مسلسل علي كلاي من بطولة أحمد العوضي وانتصار ويارا السكري، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم. 

المسلسل يعيد فيه التعاون مع المؤلف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، حيث شاركهما العمل الماضى بمسلسل فهد البطل. 

الجدير بالذكر ان هناك صلح كان قد حدث بين بيومي فؤاد وأحمد العوضي، بعد حرب تصريحات بينهم علي فيلم “الاسكندراني”. 

الفنان بيومي فؤاد بيومي فؤاد علي كلاي أحمد العوضي

