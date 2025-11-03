تعرف على مواعيد عرض مسرحية "القضية اللي هي"

يستعد الفنان عمرو وهبة لعرض مسرحيته الجديدة" القضية اللي هي"، بداية من يوم 13 من الشهر الجاري.

المسرحية من المقرر عرضها لمدة 3 أيام علي مسرح نجيب الريحاني، ويقوم ببطولتها عمرو وهبة.

وكان آخر أعمال عمرو وهبة، هو مسلسل شباب أمراة، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

أبطال شباب إمرأة

مسلسل شباب امرأة من بطولة النجمة غادة عبد الرازق، ويشاركها كلا من، النجم محمد محمود، رانيا منصور، احمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، و يوسف عمر، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

المسلسل على غرار الرواية، نتعرف من خلال على الشاب الريفي البسيط الذي ينتقل إلى القاهرة لإكمال دراسته. هناك، يستأجر وحدة صغيرة في منزل عرابة الحارة، ذات الصوت المسموع والشهرة الواسعة، والشخصية التي لا تخفى لؤمة لائم. سرعان ما يقع الشاب في شباك المرأة اللعوب التي تسيطر على أفكاره وتغير من طباعه. وبعد أن تنقلب حياته رأسًا على عقب وتظهر مشكلات هذه العلاقة السامة، يبدأ الشاب في إنقاذ نفسه من هيمنة هذا العشق الممنوع.