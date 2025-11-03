حنان شومان: مسلسل لينك متماسك .. وبلا حشو

اشادت الناقدة حنان شومان، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمسلسل لينك.

وقالت حنان شومان: مسلسل لينك يا جماعة من المسلسلات التي تستحق المتابعة جدا مسلسل شبهنا وشبه أيامنا واهلنا سيناريو متماسك بلا حشو وشخصيات تنبض حياة وصدق وإخراج متفهم بدوره وإدارة ممثلين رائعة.

مسلسل لينك، يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.