البطولات النسائية تسيطر على دراما" الأوف سيزون"

تستعد عدد من القنوات التليفزيونية والمنصات الي طرح عدد من الاعمال الدرامية خلال الفترة القادمة، ومن بين تلك الاعمال ما تعتمد علي البطولات النسائية، وفي السطور التالية نرصد ابرز تلك الاعمال.

سنجل ماذر فاذر:

من بين تلك الاعمال المقرر عرضها خلال الفترة القادمة، هو مسلسل سنجل ماذر فاذر، والذي تقوم ببطولته ريهام عبد الغفور.

ويشارك بجانبها في بطولة العمل كل من شريف سلامة، محمد كيلاني، وهنادي مهنا، ومن تأليف نجلاء الحدينى و قصة و إخراج تامر نادي.

قسمة العدل:

كما تقدم إيمان العاصي ثاني بطولاتها في عالم الدراما التليفزيونية، وذلك من خلال مسلسل قسمة العدل.

المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، وتدور في إطار اجتماعي أسري.

يتناول المسلسل من خلال شخصية إيمان العاصي واحدة من صور القمع والظلم التي قد تتعرض لها الفتيات والسيدات نتيجة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.

ويشارك في بطولة مسلسل قسمة العدل إلى جانب إيمان العاصي كل من رشدي الشامي، عابد عناني.

ابن النصابة:

كما تخوض كنده علوش بطولة مسلسل ابن النصابة، وتشاركها في بطولة العمل ياسمينا العبد.

تدور أحداث المسلسل حول رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما، لتتحول من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة.

وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبل أفضل لها ولابنها.

حياة أو موت:

كما يعرض مسلسل حياة أو موت، والذي يقوم ببطولته كل حنان مطاوع ورنا رئيس وسلوي عثمان.

لاترد ولا تستبدل:

كما يعرض مسلسل لاترد ولا تستبدل من بطولة دينا الشربيني ويشارك في بطولة العمل أحمد صلاح السعدني.