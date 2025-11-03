قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يكشف المرشح الأول لحصد السوبر المحلي
اتفرج على الخامة.. سيراميكا كليوباترا يحتفل بصدارة الدوري المصري
الوزير عاشور يستعرض في اليونسكو مسارين جديدين بمنظومة التعليم العالي
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

البطولات النسائية تسيطر على دراما" الأوف سيزون"

ريهام عبد الغفور- إيمان العاصي- كنده علوش- حنان مطاوع
أحمد البهى

تستعد عدد من القنوات التليفزيونية والمنصات الي طرح عدد من الاعمال الدرامية خلال الفترة القادمة، ومن بين تلك الاعمال ما تعتمد علي البطولات النسائية، وفي السطور التالية نرصد ابرز تلك الاعمال. 

سنجل ماذر فاذر: 

من بين تلك الاعمال المقرر عرضها خلال الفترة القادمة، هو مسلسل سنجل ماذر فاذر، والذي تقوم ببطولته ريهام عبد الغفور. 

ويشارك بجانبها في بطولة العمل كل من شريف سلامة، محمد كيلاني، وهنادي مهنا، ومن تأليف نجلاء الحدينى و قصة و إخراج تامر نادي. 

قسمة العدل: 

كما تقدم إيمان العاصي ثاني بطولاتها في عالم الدراما التليفزيونية، وذلك من خلال مسلسل قسمة العدل. 

المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، وتدور في إطار اجتماعي أسري.

يتناول المسلسل من خلال شخصية إيمان العاصي واحدة من صور القمع والظلم التي قد تتعرض لها الفتيات والسيدات نتيجة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.

ويشارك في بطولة مسلسل قسمة العدل إلى جانب إيمان العاصي كل من رشدي الشامي، عابد عناني.

ابن النصابة: 

كما تخوض كنده علوش بطولة مسلسل ابن النصابة، وتشاركها في بطولة العمل ياسمينا العبد. 

تدور أحداث المسلسل حول رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما، لتتحول من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة. 

وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبل أفضل لها ولابنها.

حياة أو موت: 

كما يعرض مسلسل حياة أو موت، والذي يقوم ببطولته كل حنان مطاوع ورنا رئيس وسلوي عثمان. 

لاترد ولا تستبدل: 

كما يعرض مسلسل لاترد ولا تستبدل من بطولة دينا الشربيني ويشارك في بطولة العمل أحمد صلاح السعدني. 

سنجل ماذر فاذر قسمة العدل ابن النصابة حياة أو موت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

