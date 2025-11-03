قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 سنن مهجورة حرص عليها رسول الله عند نزول المطر.. هل تعرفها؟
الخارجية: قلقون إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في الفاشر
صادرات الصناعات الكيماوية تتخطى 6.8 مليار دولار بنمو 10% خلال 9 أشهر من 2025
مدبولي: مصر تنفذ مشروعًا قوميًا للصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح في 17 محافظة
زلزال أفغانستان يتسبب في أضرار جسيمة بمسجد مزار شريف الأزرق.. فيديو
رئيس الوزراء: الصراعات تحرم الشعوب من حقوقها الأساسية.. ومجاعة غزة أبرز شاهد
مصابون في قصف بمسيرة إسرائيلية وتكثيف لإطلاق النار قبالة سواحل غزة
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالزقازيق
رئيس الوزراء: مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مهلة نزع سلاح حزب الله تقترب.. تصاعد القلق في إسرائيل ولبنان
هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته
من 3 إلى 5 ملايين سنويًا.. ارتفاع متوقع في أعداد السياح بعد افتتاح لمتحف المصري الكبير
فن وثقافة

الليلة.. صناع فيلم المنبر ضيوف "واحد من الناس" على الحياة

صناع فيلم المنبر
أحمد البهى

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة في التاسعة والنصف مساء اليوم، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي صناع فيلم "المنبر" الفائز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

حيث يحل ضيوف علي الحلقة كل من أحمد عبدالعال مخرج العمل
، و الكاتب فداء الشندويلي والفنان عمر السعيد والفنان يوسف إسماعيل والموسيقي 
عادل حقي 

الفيلم  يمزج الفيلم بين التوثيق والدراما، و يرصد الدور الوطني والتاريخي الذي لعبه الأزهر الشريف على مدار عقود عديدة.

المنبر" فيلم تدور أحداثه عن مشايخ الأزهر الشريف، والفيلم من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته محمد عادل "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من أيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين علي شاشة قناة الحياة

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

زامير

فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2025 وخطوات السداد الإلكتروني

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2025.. وخطوات السداد الإلكتروني

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

حنان مطاوع

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

عزاء ماجد هلال

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

