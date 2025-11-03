الليلة.. صناع فيلم المنبر ضيوف "واحد من الناس" على الحياة

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة في التاسعة والنصف مساء اليوم، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي صناع فيلم "المنبر" الفائز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

حيث يحل ضيوف علي الحلقة كل من أحمد عبدالعال مخرج العمل

، و الكاتب فداء الشندويلي والفنان عمر السعيد والفنان يوسف إسماعيل والموسيقي

عادل حقي



الفيلم يمزج الفيلم بين التوثيق والدراما، و يرصد الدور الوطني والتاريخي الذي لعبه الأزهر الشريف على مدار عقود عديدة.

المنبر" فيلم تدور أحداثه عن مشايخ الأزهر الشريف، والفيلم من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته محمد عادل "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من أيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين علي شاشة قناة الحياة