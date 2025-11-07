أحمد العوضي يستجيب لتحقيق أمنية الطفلة ليلي بالمشاركة في شمشون ودليلة

أعلن الفنان أحمد العوضي عن تحقيقه وعده للطفلة ليلى، إحدى محاربات السرطان، التي كانت قد أعربت عن رغبتها في الظهور معه ومع الفنانة مي عمر في فيلمهما الجديد «شمشون ودليلة».

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»: «وفيت بوعدي مع ليلى، ومثلت معانا في شمشون ودليلة، بحبك يا ليلى يا قمر، وإن شاء الله تقومي بالسلامة».

وكان أحمد العوضي قد استجاب في وقت سابق لرغبة الطفلة، بعد أن تداولت وسائل الإعلام تصريحاتها التي عبّرت فيها عن حلمها بالمشاركة في الفيلم إلى جانب بطلي العمل.

ورد العوضي حينها بمنشور قال فيه: «أوامر يا ليلى.. أنا ومي مستنيينك تصوري معانا أحلى مشهد في الفيلم».

يذكر أن فيلم «شمشون ودليلة» من بطولة أحمد العوضي، مي عمر، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال العام المقبل.