حملة مكبرة بحي جنوب الغردقة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة، حملة موسعة استهدفت ضبط المخالفات والإشغالات داخل نطاق الحي، وذلك خلال يوم العطلة الرسمية، في إطار تشديد الرقابة الميدانية وتطبيق القانون دون استثناء.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة فرض الانضباط داخل المدن والأحياء، وبالتنسيق مع اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، حيث قاد اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة الحملة بمشاركة شرطة المرافق، لمتابعة الأنشطة المخالفة داخل الكتل السكنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الورش غير المرخصة التي تمثل إزعاجًا وخطرًا على المواطنين، حيث تم التحفظ على ورشتي نجارة بمنطقة المستلزمات تعملان دون الحصول على التراخيص القانونية داخل نطاق سكني، وهو ما يعد مخالفة صريحة للاشتراطات البيئية والتنظيمية. كما جرى رفع مركبين خشبيين مستخدمين كإشغال للطريق العام بالمنطقة نفسها، لما تسببه من إعاقة للحركة وتشويه للمظهر العام.

وأكد رئيس الحي أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تطبيقًا للقانون وردعًا لأي محاولات تجاوز مستقبلية، مشددًا على عدم السماح باستمرار أي نشاط مخالف داخل المناطق السكنية.

وفي سياق متصل، رصدت الحملة قيام أحد المطاعم بشارع شيري بتنفيذ أعمال بناء وتعديلات إنشائية دون الحصول على التصاريح الرسمية المعتمدة، وعلى الفور تم إيقاف جميع الأعمال الجارية ومنع استكمالها، مع التنبيه المشدد على إدارة المطعم بعدم استئناف العمل إلا بعد توفيق الأوضاع القانونية واستخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأوضح اللواء أحمد جبر أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف منع الأنشطة الصناعية والورش المقلقة للراحة أو الخطرة داخل المناطق السكنية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والحد من التلوث السمعي والبصري، فضلًا عن توجيه أصحاب الأنشطة للعمل داخل المناطق الصناعية المخصصة وفقًا للقانون.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتعامل الحاسم مع أي مخالفة أو تجاوز، مشددًا على أن القانون سيطبق على الجميع دون تهاون، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.