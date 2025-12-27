قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
احترسي من هذا الطعام اليومي.. يدمر الكبد ببطء دون أعراض واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة بحي جنوب الغردقة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة، حملة موسعة استهدفت ضبط المخالفات والإشغالات داخل نطاق الحي، وذلك خلال يوم العطلة الرسمية، في إطار تشديد الرقابة الميدانية وتطبيق القانون دون استثناء.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة فرض الانضباط داخل المدن والأحياء، وبالتنسيق مع اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، حيث قاد اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة الحملة بمشاركة شرطة المرافق، لمتابعة الأنشطة المخالفة داخل الكتل السكنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الورش غير المرخصة التي تمثل إزعاجًا وخطرًا على المواطنين، حيث تم التحفظ على ورشتي نجارة بمنطقة المستلزمات تعملان دون الحصول على التراخيص القانونية داخل نطاق سكني، وهو ما يعد مخالفة صريحة للاشتراطات البيئية والتنظيمية. كما جرى رفع مركبين خشبيين مستخدمين كإشغال للطريق العام بالمنطقة نفسها، لما تسببه من إعاقة للحركة وتشويه للمظهر العام.

وأكد رئيس الحي أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تطبيقًا للقانون وردعًا لأي محاولات تجاوز مستقبلية، مشددًا على عدم السماح باستمرار أي نشاط مخالف داخل المناطق السكنية.

وفي سياق متصل، رصدت الحملة قيام أحد المطاعم بشارع شيري بتنفيذ أعمال بناء وتعديلات إنشائية دون الحصول على التصاريح الرسمية المعتمدة، وعلى الفور تم إيقاف جميع الأعمال الجارية ومنع استكمالها، مع التنبيه المشدد على إدارة المطعم بعدم استئناف العمل إلا بعد توفيق الأوضاع القانونية واستخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأوضح اللواء أحمد جبر أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف منع الأنشطة الصناعية والورش المقلقة للراحة أو الخطرة داخل المناطق السكنية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والحد من التلوث السمعي والبصري، فضلًا عن توجيه أصحاب الأنشطة للعمل داخل المناطق الصناعية المخصصة وفقًا للقانون.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتعامل الحاسم مع أي مخالفة أو تجاوز، مشددًا على أن القانون سيطبق على الجميع دون تهاون، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر حي جنوب الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

ترشيحاتنا

رامي صبري

رامي صبري يوجّه تحذيرًا حاسمًا للشعراء والملحنين لهذا السبب

اوس اوس

بطريقة ساخرة.. أوس أوس يعلن عن اقتراب موعد عرض فيلمه الجديد

هالة سرحان

هالة سرحان تعلق على قرار أحمد المسلماني بمنع ظهور العرافين في البرامج

بالصور

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب

تحذير خطير لمالكي نيسان: لا تستخدم الهاتف داخل السيارة

نيسان
نيسان
نيسان

أسباب طقطقة الركبة وطرق علاجها.. لا تهملها

طقطقة الركبة
طقطقة الركبة
طقطقة الركبة

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد