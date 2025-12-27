حملة موسعة لرفع القمامة بطريق حلايب – رأس حدربة وتحذير من إلقاء المخلفات

واصلت الوحدة المحلية لمدينة حلايب تنفيذ حملات النظافة اليومية، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة وتحسين المظهر العام للمدن، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للمواطنين ويحافظ على الشكل الحضاري للمحافظة.

وشهدت المدينة تنفيذ حملة نظافة مكبرة استهدفت رفع المخلفات والقمامة من الطريق العام الممتد بين مدينة حلايب وقرية رأس حدربة، حيث جرى التعامل مع تراكمات القمامة التي كانت تشوه الطريق وتؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة، وذلك باستخدام المعدات وسيارات النظافة التابعة للوحدة المحلية.

وفي إطار الحرص على إشراك المواطنين في الحفاظ على نظافة المدينة، وجهت الوحدة المحلية مناشدة لأهالي حلايب عبر مساجد المدينة خلال خطبة صلاة الجمعة أمس، دعتهم فيها إلى الالتزام بالحفاظ على جمال المدينة وعدم إلقاء المخلفات على الطرق العامة أو داخل الشوارع السكنية، مع التأكيد على ضرورة استخدام صناديق القمامة المنتشرة بمختلف أحياء المدينة.

وأوضحت الوحدة المحلية أن المخلفات الكبيرة التي يتم نقلها بواسطة سيارات القلاب أو التروسيكلات يجب التخلص منها في المدفن العمومي المخصص للمدينة، حفاظًا على الطرق والفراغات العامة ومنع تكوين بؤر عشوائية للقمامة.

وأكدت رئاسة مدينة حلايب أنها لن تتهاون في تطبيق القوانين المنظمة لمنظومة النظافة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما في ذلك مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في إلقاء القمامة، وذلك لضمان الالتزام بالتعليمات والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة بمدينة حلايب وقراها التابعة.