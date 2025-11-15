يارا السكرى تعلن بدء تصوير في مسلسل علي كلاى رمضان

أعلنت الفنانة يارا السكرى بدء تصوير دورها فى مسلسل «على كلاي» بطولة الفنان أحمد العوضى، تميهدًا لعرضه فى موسم دراما رمضان 2026.

وشاركت يارا السكرى، متابعيها، عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك»، باقة ورد من مخرج المسلسل محمد عبدالسلام للترحيب بها فى أولى أيام تصوير العمل؛ معلقه: "توكلنا على الله على_كلاى، رمضان 2026".

انطلاق تصوير مسلسل على كلاي

وانطلق الفنان أحمد العوضى تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد على كلاى، بعد أشهر من التحضيرات وجلسات العمل والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث قرر صناع المسلسل بدء التصوير مبكراً للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل لاسيما وانه من نوعية أعمال الـ 30 حلقة.

أبطال مسلسل على كلاى

مسلسل على كلاى من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويجمع العمل أحمد العوضى ودرة، فيما يشارك فى بطولة العمل يارا السكرى، محمد ثروت، عصام السقا، إنتصار، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب، وعدد آخر من الفنانين والوجوه الشابة.