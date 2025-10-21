يارا السكري تكشف كواليس التعاون مع أحمد العوضي في "علي كلاي".. خاص

كشفت الفنانة يارا السكري في تصريحات لموقع صدى البلد عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "علي كلاي"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025، والذي يجمعها لأول مرة بالفنان أحمد العوضي.

وأوضحت يارا أنها تُجسد خلال أحداث المسلسل شخصية مدرسة لغة إنجليزية، تقع في حب الشخصية التي يقدمها العوضي، مشيرة إلى أن الدور يحمل الكثير من الأبعاد النفسية والتطورات الدرامية، ويُعد نقلة جديدة في مشوارها الفني.

وأضافت أن الشخصية مختلفة تمامًا عن أي أدوار قدمتها من قبل، سواء من حيث الشكل أو التكوين النفسي، لافتة إلى أنها عملت على دراسة الدور بعمق لتقديمه بأفضل صورة ممكنة.

وأعربت يارا عن حماسها الكبير للعمل، مؤكدة أن "علي كلاي" يحمل طابعًا دراميًا خاصًا، ويضم نخبة مميزة من النجوم، وفريق عمل قوي على مستوى الإخراج والكتابة.

يُذكر أن مسلسل "علي كلاي" يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان 2025، ويجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق، وسط تكتم كبير حول باقي تفاصيل القصة وأبطال العمل.