محمود البزاوى يكشف موقفا طريفا عن خطوبته

تحدث الفنان محمود البزاوى، فى فيديو جديد نشره عبر حسابه على إنستجرام، موقف طريف ومفاجئ، حدث له يوم تقدمه لخطبة زوجته.

وقال محمود البزاوى عبر حسابه بموقع «انستجرام»: «فكرة إنك تروح تتجوز سهلة، والأسهل إنك تقابل والد العروسة أو عمها أو خالها... لكن الصعب الحقيقى لما تكتشف مين هما».

وقال البزاوى إنه فوجئ بأن والد العروسة هو الكاتب الكبير محمود السعدنى، وعمها الفنان صلاح السعدنى، وخالها الفنان عبد الرحمن شوقى، مضيفا: «أنا ممثل وممكن أخترع ردود فعل، بس وقتها كنت قاعد ولا عارف أتكلم!».

وكانت آخر أعمال محمود البزاوى مسلسل «فات المعياد»، بطولة كل من: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدى، أحمد صفوت، محمد على رزق، سلوى محمد على، فدوى عابد، حنان سليمان، وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار عاطف ناشد، إسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوى.