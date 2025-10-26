رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد ، صورا جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

أطلت أسماء أبو اليزيد مرتدية فستانًا طويلًا وأنيقًا باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم عصري يبرز جمالها ورشاقتها.



كما اختارت أسماء أبو اليزيد أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أسماء أبو اليزيد في المكياج على اللونين الأسود والبني لإبراز جمال عيونها، واختارت أحمر شفاه باللون البيج الناعم الذي يعكس أنوثتها وجمالها.

ونعرض لكم صور الفنانة أسماء أبو اليزيد رفقة زوجها: