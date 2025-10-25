قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان بسنت شوقي بختام مهرجان الجونة

بسنت شوقي
بسنت شوقي
هاجر هانئ

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور للفنانة بسنت شوقي خلال تواجدها على السجادة الحمراء مساء أمس في ختام مهرجان الجونة.

خطفت بسنت شوقي الأنظار في الصور بأناقتها، حيث ارتدت فستان أبيض طويل ذا أكمام مكشوفة، واتسم بالقماش الراقي المطرز ونسقت معه كاب بنفس اللون.

انتعلت بسنت شوقي حذاء أبيض أنيق ذا كعب عالي، وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

تعليق ناقد موضة على فستان بسنت شوقي

علق ناقد الموضة حكيم شاهين، على فستان بسنت شوقي في ختام مهرجان الجونه السينمائي، قائلا:"هل مخلوقة نادر ماتغلط من بداية المهرجان كل اطلالاتها صح."

تابع:"الاطلالة خيالية ، اجمل اطلالة بالحفل، الفستان مع الكيب مع الشوز ، بساطة الشعر و المكياج و المجوهرات الناعمين كل شي صح بهل اطلالة، تقيمي 9/10."

