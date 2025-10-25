سعر فستان أسماء جلال في ختام مهرجان الجونة.. شاهد

حرصت الفنانة أسماء جلال على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السنمائي.

سعر فستان أسماء جلال

تألقت أسماء جلال على السجادة الحمراء بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البينك المطرز بالكامل.

قد حمل فستان أسماء جلال توقيع Rebecca Vallance، فيما بلغ سعره 3,938 ريال سعودي أي ما يقرب من 45 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسماء جلال بخصلات شعرها المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.