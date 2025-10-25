قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور إيطاليا اليوم
5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي
اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية
الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين
100 يوم صحة: 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يوما
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري
الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع
كتاب "الانتقام" يكشف تفاصيل جديد حول العلاقة بين بايدن وأوباما
من قلب الحضارة إلى العالم.. المتحف المصري الكبير يعيد رسم ملامح القوة الناعمة لمصر
سعر الذهب في مصر اليوم 25-10-2025.. هذه قيمة عيار 21 الآن
مدبولي: المتحف الكبير لن يكون مُجرد مزارٍ أثري يُنافس نظائره في العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر فستان أسماء جلال في ختام مهرجان الجونة.. شاهد

هاجر هانئ

حرصت الفنانة أسماء جلال على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السنمائي.

سعر فستان أسماء جلال

تألقت أسماء جلال على السجادة الحمراء بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البينك المطرز بالكامل.

قد حمل فستان أسماء جلال توقيع  Rebecca Vallance، فيما بلغ سعره 3,938 ريال سعودي أي ما يقرب من 45 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسماء جلال بخصلات شعرها المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.

