الأنبا توما يترأس الرياضة الروحية السنوية لكهنة إيبارشيّة سوهاج

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشيّة، وذلك بدار السيدة العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم.

الرياضة الروحية

أقيمت فعاليات الرياضة الروحية التي الفترة من الثامن، وحتى الحادي عشر من ديسمبر الجاري، بمشاركة نيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي للإيبارشية.

قاد إرشادات الرياضة الروحية نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك بعنوان "الكاهن المؤثّر في الكنيسة اليوم".

تضمّنت أيام الرياضة صلوات القداس الإلهيّ اليومي، وتلاوة مسبحة قلب يسوع، والمسبحة الورديّة، والسجود أمام القربان المقدّس، بجانب الصلوات الفرديّة، والجماعيّة، وأوقات التأمّل الشخصي، والمشاركة الأخويّة، بالإضافة إلى زيارة روحيّة لدير القدّيس سِمعان الخراز.

وفي ختام الرياضة الروحيّة، التقى الأب المطران راعي الإيبارشيّة أبنائه الكهنة، موجّهًا لهم كلمات الأبوة والتشجيع، ومعطيًا بعض التوجيهات الرعويّة، والتنظيميّة للعام الجديد، سائلًا الربّ أن يبارك خدمتهم، ويجعلها مثمرة في كرمه المقدّس.