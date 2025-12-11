قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية
وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعاه
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش
منتخب السعودية يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على فلسطين 2-1
كنو يسجل هدفا قاتلا للسعودية في مرمى فلسطين بربع نهائي كأس العرب
التصعيد يقترب .. جيش الاحتلال يهدد لبنان بخطة عسكرية غير مسبوقة
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أزمة كبرى قبل المونديال.. فيفا يدرس نقل مواجهة مصر وإيران إلى مكان مفاجئ
تردد واحد يفتح كل قنوات نايل سات 2026.. إليك الطريقة
منخفض جوي جديد.. فرص لسقوط أمطار من السواحل حتى القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا توما يترأس الرياضة الروحية السنوية لكهنة إيبارشيّة سوهاج

الرياضة الروحية السنوية لكهنة إيبارشيّة سوهاج
الرياضة الروحية السنوية لكهنة إيبارشيّة سوهاج
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشيّة، وذلك بدار السيدة العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم.

الرياضة الروحية

أقيمت فعاليات الرياضة الروحية التي الفترة من الثامن، وحتى الحادي عشر من ديسمبر الجاري، بمشاركة نيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي للإيبارشية.

قاد إرشادات الرياضة الروحية نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك بعنوان "الكاهن المؤثّر في الكنيسة اليوم".

تضمّنت أيام الرياضة صلوات القداس الإلهيّ اليومي، وتلاوة مسبحة قلب يسوع، والمسبحة الورديّة، والسجود أمام القربان المقدّس، بجانب الصلوات الفرديّة، والجماعيّة، وأوقات التأمّل الشخصي، والمشاركة الأخويّة، بالإضافة إلى زيارة روحيّة لدير القدّيس سِمعان الخراز.

وفي ختام الرياضة الروحيّة، التقى الأب المطران راعي الإيبارشيّة أبنائه الكهنة، موجّهًا لهم كلمات الأبوة والتشجيع، ومعطيًا بعض التوجيهات الرعويّة، والتنظيميّة للعام الجديد، سائلًا الربّ أن يبارك خدمتهم، ويجعلها مثمرة في كرمه المقدّس.

الأنبا توما الكاثوليك الرياضة الروحية القداس الكهنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

الدوري الممتاز

كاس تصدم بيراميدز بأزمة سحب لقب الدوري من الأهلي | تطور خطير

جدول العطلات الرسمية

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

ترشيحاتنا

الدكتور عادل نعمان

عادل نعمان: الإسراء والمعراج أنكرهم عدد كبير من العلماء

التحرش بالأطفال

بيديهم حلويات .. كواليس مفجعة عن تعدي فرد أمن على أطفال بمدرسة دولية شهيرة

كامل الوزير

300 أتوبيس من النصر للسيارات خلال سنة.. كامل الوزير يكشف مفاجأة

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

فيديو

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد