محمود البزاوي يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

احتفل الفنان محمود البزاوي بعيد ميلاده الذي يوافق 25 من شهر سبتمبر بطريقة مختلفة .

ونشر البزاوي، صورة له ، عبر حسابه بموقع "فيسبوك "، وعلق: “النهارده ٢٥ سبتمبر يوم عيد ميلادي رحلة طويلة في سباق العمر فقررت اركن اريح شوية.. كوميديا تقيلة مني ولكنه عيد ميلادي فـ اضحكوا و خلاص ".

مسلسل فهد البطل

وشارك محمود البزاوي في بطولة مسلسل فهد البطل مع عدد كبير من الفنانين.

المسلسل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نورالدين، أحمد عبدالعزيز، نسرين أمين، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبد السلام.