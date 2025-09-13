محمود حمدان: مسلسل أحمد العوضي فى رمضان2026 سيتناول قضية تجارة الأعضاء |خاص

كشف المؤلف محمود حمدان تفاصيل أحدث مسلسلاته المنتظرة “علي كلاي” من بطولة أحمد العوضي والذى من المقرر مشاركته فى ماراثون رمضان المقبل ٢٠٢٦ .

وقال محمود حمدان فى تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إن مسلسل علي كلاي مكون من ٣٠ حلقة وسيتناول جزءا فقط من حياة الملاكم محمد علي كلاي ولكن المسلسل لم يتناول قصته بشكل كامل ، مؤكدا ان سيناريو المسلسل سيتناول عدة مواضيع مختلفة لم تتناول من قبل.

وأضاف محمود حمدان ان المسلسل سيتناول أيضا قضية تجارة الأعضاء البشرية ضمن الأحداث، والتى انتشرت بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة.

مسلسل علي كلاي

وكان كشف الفنان أحمد العوضي عن أولى مفاجآت مسلسله علي كلاي.

حيث شارك أحمد العوضي مقطع فيديو للمطربة يارا محمد، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، معلنًا انضمامها لمسلسل علي كلاي.

وكتب على الفيديو :"صوت الشارع في رمضان.. يارا محمد مفاجأة علي كلاي في رمضان 2026 إن شاء الله".

ومسلسل “علي كلاي” يعيد التعاون بين المؤلف محمود حمدان وأحمد العوضي مجددا بعد مشاركتهما معا بمسلسل “فهد البطل” رمضان ٢٠٢٥ ، والعمل من إخراج محمد عبد السلام.

مسلسل فهد البطل

وشارك الفنان أحمد العوضي فى رمضان ٢٠٢٥ بمسلسل “فهد البطل” والذى حقق نجاحا كبيرا .

وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.