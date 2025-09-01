ارفعوا سقف توقعاتكم .. محمود حمدان يروج لمسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي

روج المؤلف محمود حمدان لمسلسل “علي كلاي” من بطولة الفنان احمد العوضي والذى من المقرر ان يشارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

وكتب محمود حمدان عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، “مسلسل علي كلاي بنوعدكم بعمل يليق بجمهورنا العظيم ..ارفعوا سقف التوقعات” .. المسلسل إنتاج تامر مرسي تأليف محمود حمدان إخراج محمد عبد السلام وبطولة النجم أحمد العوضي".

مسلسل علي كلاي

وكان كشف الفنان أحمد العوضي أولى مفاجآت مسلسل علي كلاي، وهو مسلسله الجديد المقرر أن ينافس به ضمن موسم دراما رمضان 2026 المقبل.

شارك أحمد العوضي مقطع فيديو للمطربة يارا محمد، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، معلنًا انضمامها لمسلسل علي كلاي.

وكتب على الفيديو :"صوت الشارع في رمضان.. يارا محمد مفاجأة علي كلاي في رمضان 2026 إن شاء الله".

وقد كشف الفنان أحمد العوضى، عن اسم مسلسله الجديد الذى يخوض به السباق الرمضاني المقبل ، وهو تحت عنوان على كلاى.

المسلسل يعيد فيه التعاون مع المؤلف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، حيث شاركهما العمل الماضى بمسلسل فهد البطل.