صوت الشارع.. يارا محمد مفاجأة مسلسل أحمد العوضي في رمضان

كشف الفنان أحمد العوضي أولى مفاجآت مسلسل علي كلاي، وهو مسلسله الجديد المقرر أن ينافس به ضمن موسم دراما رمضان 2026 المقبل.

شارك أحمد العوضي مقطع فيديو للمطربة يارا محمد، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، معلنًا انضمامها لمسلسل علي كلاي.



وكتب على الفيديو :"صوت الشارع في رمضان.. يارا محمد مفاجأة علي كلاي في رمضان 2026 إن شاء الله".



وقد كشف الفنان أحمد العوضى، عن اسم مسلسله الجديد الذى يخوض به السباق الرمضاني المقبل ، وهو تحت عنوان على كلاى.

المسلسل يعيد فيه التعاون مع المؤلف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، حيث شاركهما العمل الماضى بمسلسل فهد البطل.