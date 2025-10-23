علي الحجار يتألق في أغنية "مسألة مبدأ" بمهرجان الموسيقى العربية

شهد مسرح دار الأوبرا المصرية تألق الفنان علي الحجار خلال مشاركته في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، حيث قدّم أداءً مبهراً لأغنيته الشهيرة "مسألة مبدأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي امتلأت به القاعة.

الحجار، الذي يُعد أحد أبرز رموز الغناء المصري والعربي، قدّم الأغنية بإحساسه المعتاد وصوته العذب الذي يحمل عبق الزمن الجميل، ليعيد إلى الأذهان روائع الموسيقى المصرية الأصيلة.

وحظي الفنان الكبير بعاصفة من التصفيق عقب انتهاء الأغنية، تعبيراً عن تقدير الجمهور لمسيرته الفنية الممتدة عبر عقود من الإبداع.

يُذكر أن مشاركة علي الحجار تأتي ضمن برنامج الدورة الحالية من مهرجان الموسيقى العربية، الذي يجمع نخبة من نجوم الغناء والموسيقى من مختلف الدول العربية، احتفاءً بروائع الفن الأصيل.